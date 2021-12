In Austria termina il lockdown, ma solo per i vaccinati: i no vax rimangono a casa

globalist

7 Dicembre 2021

Fine del lockdown in Austria, ma solo per i vaccinati e i guariti: i no vai rimangono a casa, come ha annunciato sul nuovo cancelliere Karl Nehammer.

Il 13 dicembre per gli immunizzati apriranno non solo i negozi, ma anche i ristoranti, gli alberghi e i mercatini di Natale. Chi si fa vaccinare esce dal lockdown, ha precisato Nehammer. Con il lockdown generalizzato – ha aggiunto – “è venuto meno un incentivo per la vaccinazione”. Il cancelliere non ha escluso diversificazioni nei laender più colpiti dalla pandemia. Vienna – ha annunciato il sindaco Michael Ludwig – riaprirà i ristoranti e hotel solo il 20 dicembre.

Il 6 dicembre in Austria si sono registrati 4.625 nuovi casi e 48 decessi da Covid-19.