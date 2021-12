Il futuro cancelliere Scholz alla Polonia: appoggio nella crisi dei migranti al confine bielorusso

globalist

7 Dicembre 2021

Un segnale netto di vicinanza in continuità con la linea di Angela Merkel e in linea con le opinioni dell’Unione Europea.

Olaf Scholz assicura il proprio appoggio alla Polonia in merito alle tensioni al confine con la Bielorussia. La crisi è il prodotto della politica del governo di Minsk, non legittimato dal proprio popolo, ha sottolineato il futuro cancelliere tedesco.

Il regime tenta di usare i profughi per acquisire influenza sull’Europa, ha aggiunto, avvertendo che chi fa affari sulla pelle delle persone, poi deve aspettarsi delle conseguenze.

Scholz ha anche preannunciato l’intenzione di effettuare una visita in Polonia.