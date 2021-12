In centinaia alla Columbia University per ricordare Davide Giri ucciso nei pressi del campus a New York

globalist

4 Dicembre 2021

L’uccisione a coltellate del giovane ricercatore italiano, Davide Giri, nei pressi della Columbia University, ha lasciato tutti sotto choc.

In centinaia si sono radunati ieri sera nel campus della Columbia University per ricordarlo.

Il New York Post racconta di molti studenti che hanno partecipato alla commemorazione, alcuni con candele accese, altri hanno lasciato dei fiori. Dal rettore della Colombia University, Lee Bollinger, “affetto e sostegno ai genitori e alla famiglia di Davide”.

Il ricordo della fidanzata

Progetti per una vita insieme”. Davide Giri, “una persona gentile e amorevole”. Il New York Post raccoglie le parole di Ana Gonzalez, racconta della “fidanzata distrutta” per la morte del dottorando piemontese della Columbia University ucciso a coltellate giovedì notte nei pressi del campus.

“Avevamo progetti per una vita insieme dopo la fine del suo PhD

all’inizio del prossimo anno”, ha detto Ana Gonzales, parlando di una “lunga storia”. Per poi aggiungere: “Come potrete capire, non mi va di parlarne in questo momento”.