Crisanti sulla terza dose: "Magari si sapesse quanto dura, per ora stiamo tutti imparando"

globalist

3 Dicembre 2021

Preroll

La verità è nota da tempo anche se tanti no-vax e riduzionista fanno finta di non conoscerla: il Covid 19 c’è solo da due anni e tante cose non si sano, perché nessuno ha la palla di vetro ma solo curando la malattia e monitorando i dati si capiranno tante cose.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A cominciare dalla durata dell’effetto dei vaccini

Middle placement Mobile

“Magari si sapesse quanto dura” la protezione dopo la terza dose di vaccino anti-Covid. “Quel che ci dice l’esperienza di Israele è che ripristina totalmente la protezione.

Dynamic 1

E in genere la terza dose, per tutti i vaccini, prevede il richiamo dopo un anno. Purtroppo ora stiamo tutti imparando…”. Lo dice il virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1.

Tampone molecolare prima della cena di Natale

Dynamic 2

“Stiamo organizzando delle cene di Natale e chiediamo a tutti quanti di fare prima un tampone”, ha aggiunto il professore raccontando le sue precauzioni per le feste.

Test rigorosamente “molecolare perché – spiega Crisanti – come si sa il tampone rapido nella migliore delle ipotesi ha una attendibilità del 70% se non del 50%”.

Dynamic 3

Come mi comporterei con “un parente non vaccinato? Non penso di averne, io conosco tutti vecchietti vaccinati”.