La Grecia multerà da gennaio tutti gli over 60 non vaccinati

30 Novembre 2021

La Grecia prenderà posizioni severissime verso i no vax ed in modo particolare verso tutti coloro che sopra i 60 anni hanno scelto di non vaccinarsi contro il coronavirus.

Secondo quanto riporta Reuters la multa sarà di 100 euro e potrà essere comminata a partire dal 16 gennaio in avanti per ogni mese a chi rifiuta l’immunizzazione.

La multa sarà imposta automaticamente dall’Autorità indipendente delle entrate pubbliche. Nel corso di una conferenza stampa, Mitsotakis ha sottolineato che l’allerta del governo è massima per la nuova variante, anche se finora in Grecia non sono stati individuati casi di omicron. Al momento circa il 63% della popolazione greca è vaccinata, anche se nelle ultime settimane sono aumentati gli appuntamenti per i vaccini.

Le misure sono state imposte poiché la capacità delle unità di terapia intensiva in tutto il Paese ha superato il 90%, secondo i funzionari sanitari. I tassi di vaccinazione in Grecia sono molto più bassi rispetto ad altri Paesi d’Europa, con un quarto degli adulti che non hanno ancora ricevuto la prima dose. Nelle ultime settimane sono aumentate anche le vittime.