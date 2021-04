La Russia respinge i rilievi: "Il Brasile ha bloccato Sputnik per motivi politici"

admpumiddle

La Russia risponde alle rilevazioni dell'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria brasiliana sulla problematica che ha riscontrato nel vaccino Sputnik, secondo cui l'Adenovirus alla base del vaccino sarebbe replicabile.

"La decisione dell'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria brasiliana Anvisa di rinviare l'approvazione del vaccino anti-Covid russo Sputnik V è, sfortunatamente, una decisione di natura politica e non ha nulla a che vedere con l'accesso dell'agenzia a informazioni scientifiche.

Lo ha dichiarato l'agenzia di produzione del vaccino russo, sottolineando che la mossa ''contraddice una precedente decisione del ministero della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione del Brasile che aveva riconosciuto lo Sputnik V come un vaccino sicuro e ne aveva permesso la produzione in Brasile''.