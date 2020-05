Il triste record della Svezia: ha il più alto tasso di mortalità da Covid-19 pro capite al mondo

Non gli irresponsabili del sud Europa, come vengono descritti. Ma i precisissimi Scandinavi. In un rovesciamento di luoghi comuni: in Svezia aumentano i casi di coronavirus: nell'ultima registrazione ammontavano a 88 decessi e 724 contagi, il doppio rispetto al giorno precedente. I decessi finora sono 3831, con 31.523 casi totali, numeri molto più alti rispetto ai paesi vicini che hanno adottato rigide misure di lockdown.



Il governo di Stoccolma ha invece deciso di puntare su un approccio soft, decretando solo misure di distanziamento e affidandosi al senso di responsabilità dei cittadini ma senza chiudere locali pubblici, ristoranti, negozi e scuole.La Svezia diventa così il paese con il più alto tasso di mortalità da coronavirus pro capite al mondo.

Secondo il quotidiano inglese Daily Telegraph, ha 6,08 morti per milione di abitanti, più del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell'Italia.

In base ai dati raccolti dal sito web Our World in Data, ha avuto 6,08 decessi per milione di abitanti al giorno su una media mobile di sette giorni tra il 13 maggio e il 20 maggio. Si tratta del tasso più alto del mondo, al di sopra del Regno Unito, del Belgio e degli Stati Uniti, che hanno rispettivamente 5,57, 4,28 e 4,11.

Tuttavia, la Svezia ha avuto il tasso di mortalità più elevato solo nella scorsa settimana, con Belgio, Spagna, Italia, Regno Unito e Francia ancora avanti per l'intero corso della pandemia.