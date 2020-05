L'accordo sul Mes non piace al M5s: "Inadeguato, serve uno sforzo per il Recovery Fund"

Mes

Gli alleati di governo 5 stelle e dem la pensano diversamente sul'accordo sul Mes, i primi ritenendolo "inadeguato" e puntando al recovery fund. I secondi considerandolo "una bella notizia""Le misure fin qui prospettate in sede europea risultano ancora insufficienti rispetto alle reali necessità legate a questa emergenza. Per questo è necessario compiere uno sforzo straordinario rispetto al Recovery Fund, l'unico strumento in grado di affrontare seriamente questa emergenza e il maggior debito legato a questa emergenza deve essere scorporato dai calcoli futuri dei parametri sul debito''.Lo scrive in una nota il Movimento 5 Stelle. ''Non possiamo esultare per i risultati dell'eurogruppo di oggi sul: sebbene debolmente migliorato, resta uno strumento inadeguato per rispondere all'emergenza che stiamo attraversando, sia per la quantità di risorse che può mettere in campo, sia perché continua a essere insidioso nelle potenziali condizionalità future, sulle quali non sono stati ancora fugati tutti i dubbi"."L'accordo raggiunto sulè una buona notizia per l'Europa e l'Italia, frutto del grande lavoro di Paolo Gentiloni e Roberto Gualtieri. La nuova linea di credito senza condizioni aiuterà i Paesi UE a sostenere i costi sanitari diretti e indiretti dell'emergenza". Lo scrive su twitter il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani