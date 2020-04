Cuomo: "Fauci licenziato? È una follia che non riesco a immaginare"

"Penso che Fauci stia facendo un lavoro eccezionale e non posso immaginare, per quanto cose folli succedano in questo mondo e nella folle Washington, non posso immaginare che questo possa mai accadere". A parlare è Andrew Cuomo, governatore dello Stato di New York, commentando la notizia che Donald Trump vorrebbe licenziare il virologo Anthony Fauci, probabilmente per motivi personali (Fauci ha più volte contraddetto Trump, anche in pubblico). Trump ha infatti rilasciato un tweet in cui scriveva 'Fire Fauci', licenziare Fauci.Secondo Cuomo nello Stato di New York, il più colpito degli Stati Uniti dalla pandemia, "il peggio è passato, ma bisogna continuare a essere intelligenti. "Se ci si isola, se si prendono precauzione, la vostra famiglia non verrà contagiata - ha sottolineato - Possiamo controllare la diffusione, dobbiamo essere positivi su questo"."Quando finirà? Ne parlo cento volte al giorno...Non basta premere un interruttore, mi piacerebbe dire che succederà, ma non sarà così" Ha detto Cuomo che ha poi aggiunto che New York può "cominciare il percorso verso la normalità, vorrei che fosse domani, ma non è la realtà", almeno fino a quando non ci sarà un vaccino.Oltre 10.000 persone sono morte a New York per la pandemia di coronavirus fino a oggi. A fare il bilancio il governatore Andrew Cuomo che ha reso noto che oggi altre 671 persone sono morte, portando il bilancio delle vittime dello stato a 10.056.Ma con il numero di vittime che è comunque inferiore al picco della scorsa settimana relativo agli ultimi quattro giorni mentre il numero di pazienti appena ricoverati è al livello più basso in due settimane, Cuomo ha affermato: "Penso che si possa dire che il peggio è passato".