Non basta invocare la pace: serve l'impegno civile per affermare la cultura della pace nell'agire quotidiano

Gianni Cipriani

1 Gennaio 2025 - 01.04

1 Gennaio 2025 - 01.04

ATF

Spesso chi pronuncia la parola ‘pace’ viene descritto nella migliore ipotesi come un ingenuo e nella peggiore piovono insulti. Eppure siamo in un momento storico nel quale parlare di pace è rivoluzionario.

Pace come fratellanza, pace come giustizia sociale e per i popoli, pace come ripudio della violenza.

Nella consapevolezza che pace non sarà mai sottomissione al più forte o succube accettazione della tirannia.

La pace non si raggiunge con i genocidi o i crimini di guerra o consentendo passivamente che muoiano di bombe, fame e freddo i più indifesi, a cominciare dai bambini.

La pace non necessita di scorciatoie ma ha bisogno di un paziente lavoro di tessitura del dialogo e del confronto. E ha bisogno che gli Stati accettino, rispettino e facciano rispettare il diritto internazionale, cosa che oggi non avviene.

Per questo eviterò il semplice augurio di un 2025 di pace che potrebbe suonare vuoto e retorico.

Auguro invece un 2025 di impegno perché tutti noi in ogni ambito possiamo lavorare per una cultura della pace che faccia percepire l’orrore della guerra, dei crimini contro l’umanità e di ogni tipo di violenza.

Ho sempre creduto nella diplomazia ma credo anche che la pace nasca dal basso, nella consapevolezza diffusa, nel nostro agire quotidiano, nel far sentire la nostra voce a chi si crede padrone dei destini del mondo.

“Concordia parvae res crescunt”. Tutti insieme per un 2025 di impegno civile per la pace e la giustizia sociale. Nella nostra comunità e ovunque nel mondo.