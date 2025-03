15 Marzo: in piazza contro la follia della guerra e l'ottusità riarmista da 800 miliardi

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

4 Marzo 2025 - 22.09

ATF

Grazie Mao Valpiana. Grazie per l’impegno pacifista, disarmista, non violento che porti avanti, con coraggio e coerenza, da una vita. E grazie anche per la capacità di emozionare con la tua scrittura. Una conferma viene da quanto il presidente del Movimento non violento ha scritto e che riportiamo di seguito:

In vista delle manifestazioni del 15 marzo, “Una piazza per l’Europa, unita e libera” molti si stanno chiedendo: ma quale Europa? La risposta è implicita, purché L’Europa è di pace, o non è. E la pace la si costruisce, dal basso, con mezzi pacifici, non con le armi dall’alto. Europa solidale, in pace con gli uomini e con la natura, disarmata, nonviolenta. È per questa Europa che manifesteremo e stiamo lavorando dal 1945 in poi.

EUROPA. MADRE DA ONORARE. FIGLIA DA CURARE

Europa è talmente bella che Zeus se ne innamora.

Tra le fanciulle che colgono fiori lungo la spiaggia, il re dell’Olimpo vuole proprio lei, Εὐρώπη.

Europa, figlia di Agenore e madre di Minosse, è la più avvenente.

La bellezza europea si tramanda dalla mitologia greca al Medioevo.

Gli insegnamenti di San Benedetto, patrono d’Europa, sono fondamentali per la costruzione dei monasteri che diventano culla della rinascita umana, culturale, religiosa ed economica.

Nel solco della Regola ora et labora sorgono nel continente europeo centri di preghiera, cultura e ospitalità. Sono le antiche radici dell’Europa libera e unita di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi. Quella stessa Europa che, secondo Alex Langer, è bella quando amica al resto del mondo e sorella alla natura.

Da Creta a Norcia, da Ventotene a Bruxelles, il passo è breve.

Il sogno europeo ha sconfitto i totalitarismi attraverso un processo di pace e unità. L’Europa è culla di diversità linguistica e culturale, esperienza di integrazione sociale. L’Europa è luogo di bellezza dei territori, del paesaggio e dell’arte.

Oggi, in nome dell’Europa libera e unita, ci opponiamo alla preparazione della guerra, ci opponiamo al piano da 800 miliardi per la difesa europea. L’Europa nasce o muore a Kiev.

L’Europa nasce o muore a Gaza. L’Europa, smilitarizzata, libera dal nucleare, deve essere potenza di pace tra le potenze di guerra.

Ci vediamo in piazza, con le bandiere europee e della pace, il 15 marzo”.

Mao Valpiana

Presidente del Movimento Nonviolento.

Quella del 15 marzo sarà una bella piazza. Di bella gente. Contro la follia della guerra e l’ottusità riarmista.