Accadde oggi: 16 luglio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

16 Luglio 2024 - 02.03

ATF

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

622 – Inizio del calendario islamico, in connessione all’Egira effettuata dal profeta Maometto

1212 – Reconquista: vittoria decisiva della coalizione cristiana contro gli Almohadi nella Battaglia di Las Navas de Tolosa

1228 – Papa Gregorio IX canonizza Francesco d’Assisi

1717 – Inizia l’Assedio di Belgrado durante la Guerra austro-turca

1779 – Guerra d’indipendenza americana: le forze degli Stati Uniti, guidate dal generale Anthony Wayne, strappano Stony Point (New York) alle truppe britanniche

1782 – Prima esecuzione dell’opera di Mozart, Il ratto dal serraglio

1783 – Vengono annunciate concessioni di terre in Canada per i lealisti americani

1790 – La firma della Residence Bill stabilisce un luogo lungo il fiume Potomac come Distretto di Columbia (sede del governo) degli Stati Uniti. (vedi Washington)

1846 – Papa Pio IX, un mese dopo la sua elezione, concede l’amnistia per i reati politici: cosa che gli procura le simpatie di tutti i liberali italiani e dà nuovo impulso al movimento unitario della penisola.

1862 – Stati Uniti d’America: David G. Farragut diventa il primo contrammiraglio della Marina Militare Statunitense

1880 – La dottoressa Emily Howard Stowe, diventa la prima donna a poter esercitare la professione medica in Canada

1914 – Olocausto ellenico: Secondo il console dell’Impero tedesco Kuchhoff “l’intera popolazione greca di Sinope e della regione costiera di Kastanome è stata esiliata”. Esilio e sterminio coincideranno, perché coloro che scamperanno all’uccisione moriranno di fame e malattie

1922 – Il Vado vince la prima Coppa Italia di calcio

1942 – Olocausto: Su ordine del governo della Francia di Vichy, guidato da Pierre Laval, agenti della polizia francese rastrellano dai 13.000 ai 20.000 ebrei e li imprigionano nel Velodromo d’inverno

1944 – La squadra di Calcio dei Vigili del Fuoco della Spezia, all’Arena di Milano, batte per 2 a 1 il grande Torino, aggiudicandosi lo Scudetto di Guerra dell’Alta Italia

1945 – Progetto Manhattan: Gli Stati Uniti d’America fanno esplodere nel deserto del Nuovo Messico la prima bomba atomica

1950 – A Rio de Janeiro (Brasile) l’Uruguay si laurea per la seconda volta campione del mondo di calcio, battendo clamorosamente per 2-1, nella gara decisiva del girone finale, il Brasile padrone di casa, in quello che verrà ricordato come il “Maracanazo”

1951 – Viene pubblicato il romanzo Il giovane Holden di J. D. Salinger.

Re Leopoldo III del Belgio abdica a favore del figlio Baldovino

1957 – Il maggiore dei Marines John Glenn fa volare un jet supersonico F8U dalla California a New York in 3 ore, 23 minuti e 8 secondi

1965 – Viene inaugurato il traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia

1969 – Programma Apollo: Parte l’Apollo 11, che porterà l’uomo sulla Luna

1973 – Scandalo Watergate: L’ex aiutante della Casa Bianca Alexander P. Butterfield informa il comitato del Senato statunitense, che investiga sullo scandalo, che il presidente Richard Nixon ha registrato in segreto conversazioni potenzialmente incriminanti

1979 – Iraq: il presidente Ahmad Hasan al-Bakr si dimette, lasciando il posto a Saddam Hussein

1990 – Nelle Filippine un terremoto del grado 7,7 della scala Richter uccide più di 1.600 persone

1994 – I frammenti della cometa Shoemaker-Levy 9 colpiscono Giove

1999 – Al largo della costa di Martha’s Vineyard, un jet privato pilotato da John Fitzgerald Kennedy Jr. precipita in mare. Assieme a Kennedy viaggiavano la moglie Carolyn e la sorella di lei Lauren. Tutti e tre periranno nell’incidente

Feste e ricorrenze

Nazionali:

Botswana – Giorno del Presidente (2º giorno)

Santi oggi 16 luglio

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

Sant’Antioco martire

Sant’Atenogene di Sebaste, corepiscopo e martire

Sant’Elerio di Jersey, eremita

Santa Elvira di Ohren, badessa

San Giustiniano di Limoges, venerato a Limoges

Santa Maria Maddalena Postel, religiosa

Santi Lang Yangzhi e Paolo Lang Fu, martiri cinesi

Santi Monolfo e Gondolfo, vescovi

Santi Reinilde di Saints, Grimoaldo e Gondolfo, martiri

San Sisenando di Cordova, martire

Santa Teresa Zhang Hezhi, martire

San Valentino di Treviri, vescovo e martire

San Vitaliano da Capua, vescovo

San Vitaliano di Osimo, vescovo

Beato Bartolomeo Fernandes des Martires

Beato Claude Beguignot, certosino, martire

Beati Giovanni Sugar e Roberto Grissold, martiri

Beate Ermengarda, badessa

Beata Maddalena del Santo Sacramento (Maddalena Francesca de Justamond), vergine e martire

Beato Simone da Costa, gesuita, martire

Beate Amata di Gesù (Maria Rosa de Gordon) e 6 compagne, martiri

Nati oggi 16 luglio

Ginger Rogers (1911)

Eugenio Finardi (1952)

Will Ferrell (1967)

Luca Coscioni (1967)

Morti oggi 16 luglio

George Romero (2017)

Nicola II Romanov (1918)

Tina Pica (1968)

Masaniello (1647)

John F. Kennedy Jr. (1999)