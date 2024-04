Accadde oggi: 22 aprile, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

21 Aprile 2024 - 21.38

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato. Cosa è accaduto il 22 aprile

1073 – Elezione di Papa Gregorio VII

1370 – A Parigi inizia la costruzione di due torri nei pressi di porta S.Antonio, nucleo centrale da cui nel corso dei secoli si svilupperà la Bastiglia

1418 – Nell’ultima seduta del 22 aprile il Papa Martino V approva tutti i decreti del concilio, anche quelli decisi prima della sua elezione

1500 – Il navigatore portoghese Pedro Álvares Cabral è il primo europeo ad avvistare le coste del Brasile

1509 – Enrico VIII d’Inghilterra sale al trono dopo la morte del padre, Enrico VII d’Inghilterra

(1516) Per la prima volta viene pubblicato l’Orlando furioso, di Ludovico Ariosto

1529 – Il Trattato di Saragozza fissa la divisione dell’emisfero occidentale tra Spagna e Portogallo indicando la linea di demarcazione a 297,5 leghe ad ovest delle Molucche. La Spagna riceve una ricompensa in termini monetari per la cessione al Portogallo di una porzione di territorio maggiore a quella precedentemente convenuta

1815 – Durante la guerra austro-napoletana, il generale Adam Albert von Neipperg occupa Forlì

1836 – USA: il giorno dopo la Battaglia di San Jacinto le forze Texane guidate da Sam Houston catturano il generale messicano Antonio López de Santa Anna

1864 – Il Congresso degli Stati Uniti approva il Coinage Act 1864 che stabilisce la stampigliatura della scritta “In God We Trust” su tutte le monete

1868 – Umberto I sposa a Torino la cugina Margherita

1897 – L’anarchico italiano Pietro Acciarito tenta di accoltellare Umberto I presso Roma

1906 – Le Olimpiadi estive del 1906, oggi non riconosciute come Giochi olimpici, si aprono ad Atene

1912 – La Pravda, l’organo del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, inizia le pubblicazioni a San Pietroburgo

1914 – USA: Babe Ruth fa il suo esordio nel baseball professionistico

1915 – Prima guerra mondiale: Ypres, (Belgio) durante la Seconda Battaglia di Ypres le truppe tedesche fanno ricorso all’iprite, un gas tossico, causando alle truppe inglesi 5.000 morti e 10.000 intossicati: è la nascita della guerra chimica

1943 – Albert Hofmann scrive il suo primo rapporto sulle proprietà allucinogene dell’LSD

1944 – Seconda guerra mondiale: inizia l’Operazione Persecution – le forze alleate sbarcano nella zona olandese della Nuova Guinea

1945 – Seconda guerra mondiale: dopo aver appreso che le forze sovietiche sono entrate a Eberswalde senza necessità di combattere, Adolf Hitler già asserragliato nel suo bunker ammette la sconfitta ed afferma di essere intenzionato a suicidarsi

1954 – Paura rossa: Il senatore USA Joseph McCarthy inizia ad investigare su esponenti dell’esercito sospettati di filo-comunismo

1964 – New York, Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke si incontrano per la prima volta ed iniziano a sviluppare la sceneggiatura di 2001: Odissea nello spazio

1967 – Torino, la Fiat presenta la 125

1970 – Celebrazione del primo Giorno della terra

1972 – Guerra del Vietnam: l’escalation di bombardamenti sul Vietnam provoca numerose manifestazioni di protesta contro la guerra in numerose città da una costa all’altra degli Stati Uniti

1974 – Sciagura aerea a Bali, Indonesia: un Boeing 707 della Pan Am precipita: 107 le vittime

1975 – il Parlamento approva il nuovo diritto di famiglia

1977 – Primo utilizzo della fibra ottica, inventata da Narinder Singh Kapany, per trasportare il segnale telefonico

1978 – USA: i Blues Brothers fanno la loro prima apparizione al Saturday Night Live

1983 – Germania, viene annunciato il ritrovamento dei diari di Hitler, che però risulteranno dei falsi

1988 – Oceano Atlantico, affonda l’Athenian Venture

1993 – USA: Washington, apre l’Holocaust Memorial Museum

1997 – Perù: un commando di forze governative libera in un blitz 71 persone tenute in ostaggio da 126 giorni da un gruppo di ribelli nella residenza dell’ambasciatore giapponese nella capitale Lima; uno degli ostaggi muore per infarto, mentre due soldati rimangono uccisi. Tutti i ribelli vengono eliminati, quelli che si arrendono vengono giustiziati sul posto (tra cui 2 ragazze di 16 anni).

1997 – Albania: Arenamento del Vittorio Veneto (550) sulle coste dell’Albania, di fronte al porto di Valona, senza riportare particolari danni.

2004 – Corea del Nord: scontro tra due treni – uno carico di petrolio, l’altro di gas liquido – vicino alla stazione di Ryongchon, 200 km a nord di Pyongyang; circa 150 i morti e 1.250 i feriti

2005 – Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi incarica il Presidente del Consiglio uscente Silvio Berlusconi di formare un nuovo governo

2006 – Iraq: Talabani, storico oppositore di Saddam Hussein è stato eletto per un secondo mandato presidenziale, diventando così il primo presidente eletto sotto l’autorità della nuova costituzione del paese.

I santi del giorno

San Sotero Papa fu il successore di papa Aniceto e governò la Chiesa cattolica dal 166 al 174. Durante il suo papato, combatté l’eresia del montanismo e, secondo la tradizione, fu martirizzato.

San Leone IX fu un papa che governò la Chiesa cattolica dal 1049 al 1054. Durante il suo pontificato, cercò di riformare la Chiesa e di porre fine alla pratica della simonia (l’acquisto di cariche ecclesiastiche). Fu anche un grande sostenitore della musica sacra e incoraggiò la composizione di nuove opere. Morì a Roma nel 1054.

Oltre a questi santi, il 22 aprile è anche la festa di San Opportuno di Séez, un vescovo francese del VI secolo, e di Santa Teodora di Sihla, una monaca rumena del XVII secolo.

Nati oggi 22 aprile

1909 – Rita Levi-Montalcini

1909 – Indro Montanelli

Morti oggi 22 aprile

1994 Richard Nixon

2006 Alida Valli