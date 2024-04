Accadde oggi: 8 aprile, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

Eventi storici

1143 – Manuele Comneno diventa imperatore bizantino alla morte del padre Giovanni

1271 – Siria: Il sultano mamelucco Baybars conquista presso Homs il castello dei Cavalieri dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, oggi noto come Krak dei Cavalieri

1341 – Roma: Francesco Petrarca viene incoronato “poeta” sul Campidoglio

1369 – l’imperatore Carlo IV liberò la città di Lucca ed i suoi territori dalla dominazione pisana

1658 – Giovanni Pesaro viene eletto 103º Doge della Repubblica di Venezia

1815 – Guerra austro-napoletana: due divisioni della Guardia dell’esercito napoletano occupano Firenze, costringendo il granduca di Toscana Ferdinando III d’Asburgo-Lorena a rifugiarsi a Pisa e respingendo a Pistoia il contingente austriaco.

1848 – Risorgimento: il Battaglione San Marco ha il suo battesimo del fuoco nella battaglia del ponte di Goito, durante la Prima guerra di indipendenza italiana.[senza fonte] Lo stesso giorno entra in azione anche il neonato corpo dei Bersaglieri

1864 – Guerra di secessione americana: Battaglia di Mansfield[senza fonte]

1866 – Risorgimento: viene conclusa a Berlino l’alleanza italo-prussiana contro l’Austria, in previsione della terza guerra di indipendenza italiana

1867 – Francia: a Parigi inaugurazione dell’Esposizione Universale[senza fonte] – la manifestazione nacque nel 1851 a Londra;

1876 – Milano, al teatro alla Scala si tiene la prima de La Gioconda di Amilcare Ponchielli, e libretto di Arrigo Boito

1877 – Italia: l’internazionalista Carlo Cafiero occupa Letino (Benevento), con 26 uomini. Motivo della rivolta è l’impopolare tassa sul macinato[senza fonte]

1899 – Stati Uniti: Martha Place è la prima donna ad essere giustiziata sulla sedia elettrica[senza fonte]

1904 – Francia e Gran Bretagna sottoscrivono la cosiddetta Entente Cordiale (intesa cordiale)

1985 – Disastro di Bhopal: In India vengono diffusi i carteggi a carico della Union Carbide per il disastro chimico che causò la morte di circa 2.000 persone[senza fonte]

1986 – Stati Uniti: L’attore Clint Eastwood viene eletto sindaco di Carmel-by-the-Sea, California con il 72% dei voti

1990 – Viene trasmesso il primo episodio della serie televisiva di I segreti di Twin Peaks

1992 – Il tennista Arthur Ashe annuncia di essere affetto da AIDS, contratto in seguito ad una trasfusione di sangue praticata per curare una sua disfunzione cardiaca. È il caso che fa esplodere in USA la discussione sul flagello dell’AIDS

2003 – Guerra d’Iraq: le truppe inglesi occupano Bassora, la più grande città del sud dell’Iraq. A Baghdad, un carro armato Abrahams colpisce l’hotel Palestine, dove alloggiavano dei giornalisti, tre dei quali moriranno[senza fonte]

2004 – Elezioni in Algeria: La lotta tra il presidente uscente Abdelaziz Bouteflika e l’ex premier Ali Benflis, che ha spaccato il Fronte Nazionale Algerino, si risolve a favore del primo, sotto l’ombra di brogli

USA, Condoleezza Rice depone davanti ai giudici che indagano sulle responsabilità del governo per gli attacchi dell’11 settembre 2001

2005 – Si svolge il funerale di papa Giovanni Paolo II, cui partecipano più di 200 delegazioni ufficiali.

2010 – Il presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama e il presidente russo Dmitri Medvedev firmano nella sala Spagnola del Castello di Praga il trattato sulla riduzione delle armi strategiche.

2013 – Chiude la piattaforma di messaggistica istantanea Windows Live Messenger, che viene definitivamente sostituita da Skype. Insieme ad essa Microsoft chiude Hotmail a cui subentra Outlook.com.

2014 – Termina il supporto per il sistema operativo di Microsoft, Windows XP.

2018 – In Siria, nella città di Duma, un attacco chimico uccide 100 persone.

Feste e ricorrenze

Internazionali:

Giornata internazionale di rom e sinti, in memoria del primo congresso del popolo rom, nel 1971

Nazionali:

Giappone – Giorno nazionale del ricordo di Hachikō

Haiti – Anniversario della morte di Toussaint Louverture

Santi di oggi 8 aprile

Sant’Agabo, profeta

Sant’Amanzio di Como, vescovo

San Dionigi di Alessandria, vescovo

San Dionigi di Corinto, vescovo

Santi Erodione, Asincrito e Flegone, discepoli di san Paolo di Tarso

Santa Giulia Billiart, vergine, fondatrice delle Suore di Nostra Signora di Namur

San Gonzalo Mercador, vescovo e martire

Santi Isacco e Hamazasp, martiri in Armenia

Santi Timoteo, Diogene, Macario e Massimo, martiri in Antiochia di Siria

Beato Agostino Jeong Yak-jong, catechista e martire

Beato August Czartoryski, sacerdote

Beato Clemente da Osimo, religioso

Beato Domenico del Santissimo Sacramento (Iturrate Zubero), sacerdote trinitario

Beato Giuliano di Sant’Agostino, francescano

Beata Libania di Busano, badessa

Beato Martino da Pegli (o da Genova)

Nati oggi 8 aprile

1962 – Alberto Angela

1938 – Kofi Annan

1929 – Jacques Brel

Morti oggi 8 aprile

2013 – Margaret Thatcher

1973 – Pablo Picasso