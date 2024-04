Accadde oggi: 7 aprile, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

Eventi storici

30 – Data della morte di Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni.

529 – Con la costituzione Summa rei publicae, Giustiniano I annuncia il compimento del Codice giustinianeo.

924 – Verona: davanti la chiesa di San Pietro, Rodolfo II di Borgogna fa assassinare Berengario I, primo re d’Italia, il quale lo aveva spodestato dopo la vittoria di Fiorenzuola.

1167 – A Pontida i delegati delle città di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Ferrara si riuniscono e fondano la Lega Lombarda per contrastare Federico I di Hohenstaufen, detto il Barbarossa

1317 – A Napoli, nella chiesa di San Lorenzo Maggiore, viene canonizzato Ludovico da Tolosa, per intercessione di suo fratello, re Roberto d’Angiò, presso il pontefice francese Giovanni XXII.

1348 – Viene fondata l’Università di Praga

1513 -Turchia: viene realizzata la Mappa di Piri Reis, una ‘mappa del mondo’, dell’ammiraglio ottomano Piri Reìs

1520 – Roma, il corpo di Raffaello Sanzio da Urbino viene tumulato al Pantheon, nella cappella della Madonna del Sasso.

1655 – Viene eletto Papa Alessandro VII

1767 – I birmani della Dinastia Konbaung espugnano e radono al suolo Ayutthaya dopo diversi mesi di assedio, ponendo fine al Regno di Ayutthaya, nell’odierna Thailandia, che da oltre 4 secoli dominava l’Indocina centrale.

1795 – La Francia adotta il metro come unità di misura.

1805 – Ludwig Van Beethoven dirige per la prima volta la sua terza sinfonia (conosciuta come Eroica)

1831 – Pietro IV del Portogallo, imperatore del Brasile, abdica a favore del figlio Pietro II del Brasile

1862 – Guerra di secessione americana: termina la Battaglia di Shiloh L’armata unionista del generale Ulysses S. Grant sconfigge le truppe confederate presso Shiloh (Tennessee)

1916 – Prima guerra mondiale, nel cielo di Medeuzza Francesco Baracca colpisce un Aviatik austriaco che è costretto ad atterrare: è la sua prima vittoria.

1920 – Modena, Eccidio di Piazza Grande. I regi carabinieri spararono sui lavoratori in sciopero riuniti in Piazza Grande per un comizio indetto dalle due Camere del Lavoro presenti in città, quella Socialista e quella Anarchica. Cinque i morti.

1926 – In seguito all’aggressione degli squadristi fascisti di Carlo Scorza, muore il deputato Giovanni Amendola.

1933 – Germania, il Cancelliere Adolf Hitler promulga la prima legge antisemita, che esclude gli ebrei dagli uffici pubblici.

1939 – L’Italia invade l’Albania.

1943 – Albert Hofmann sintetizza in laboratorio l’LSD, Lysergic acid diethylamide

1944 – Un bombardamento della durata di circa 7 minuti effettuato dagli Anglo-Americani sulla città di Roma causa migliaia di vittime e sfigura gravemente la periferia della città medesima.

1944 – Strage della Benedicta da parte dei nazi-fascisti.

1944 – Eccidio di Fragheto per opera dei nazi-fascisti

1945 – Seconda guerra mondiale: la nave da guerra Yamato viene affondata 200 miglia a nord di Okinawa mentre è in rotta per una missione suicida

1948 – L’ONU istituisce l’Organizzazione mondiale della sanità

1953 – Dag Hammarskjöld viene eletto segretario generale delle Nazioni Unite

1954 – Il presidente USA Dwight D. Eisenhower parla della Teoria del domino, durante una conferenza stampa.

1956 – La Spagna rinuncia al protettorato sul Marocco.

1963 – La Jugoslavia è proclamata repubblica socialista

1964 – La IBM produce il System/360

1968 – Il pilota di Formula 1 Jim Clark muore in un incidente durante una corsa di Formula 2 all’Hockenheimring in Germania

1973 – Firenze, inaugurazione del “corridoio del Vasari” che collega gli Uffizi a Palazzo Vecchio.

1979 – Padova, Il sostituto procuratore della repubblica Pietro Calogero ordina l’arresto di un gruppo di dirigenti dei gruppi extraparlamentari Autonomia Operaia e Potere Operaio: tra di essi Toni Negri, Oreste Scalzone, Emilio Vesce, Luciano Ferrari Bravo, Franco Piperno, accusati di associazione sovversiva e insurrezione armata contro lo stato. Alcuni degli arrestati vengono anche accusati di aver preso parte al rapimento e all’uccisione di Aldo Moro (l’imputazione cade nel 1980). In sede giudiziaria (il processo 7 aprile), Calogero sostiene che Toni Negri sia stato la “mente” delle Brigate Rosse. Quasi tutte le accuse mosse agli arrestati vengono in seguito a cadere

1980 – Cuba, a L’Avana 10000 persone che vogliono lasciare il paese occupano l’ambasciata del Perù

1994 – Inizia il massacro di Tutsi a Kigali, Ruanda

1995 – Prima guerra cecena: le truppe paramilitari russe compiono il massacro di Samashki

1998 – Citicorp e Travelers Group annunciano l’intenzione di fondersi per dare vita al più grosso gruppo di financial-services al mondo: il Citigroup

2000 – Lancio di Mars Odyssey

2001 – Giornata mondiale della salute mentale

2004 – La stampa francese dà notizia del ritrovamento nel mare al largo della Corsica dei resti dell’aeroplano dello scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry precipitato in mare il 31 luglio 1944

2017 – Attentato di Stoccolma: un camion travolge la folla, uccidendo 5 persone

2018 – L’ex presidente brasiliano Lula, condannato a 12 anni di carcere per corruzione, si consegna spontaneamente alla polizia dopo che i suoi sostenitori glielo avevano impedito

Feste e ricorrenze

Giornata mondiale della salute

Santi di oggi

San Giovanni Battista de La Salle, sacerdote, protettore degli insegnanti

Sant’Aiberto di Crespin, monaco

San Calliopio, martire

Sant’Egesippo, scrittore cristiano

Sant’Enrico Walpole, gesuita martire

Sant’Ermanno Giuseppe di Colonia, premostratense

San Giorgio di Militene, vescovo

Santi Martiri di Sinope

San Pelusio, sacerdote e martire

San Pietro Nguyen Van Luu, sacerdote e martire

Santi Teodoro, Ireneo, Serapione e Ammone, martiri a Pentapoli in Libia

Beato Alessandro Rawlins, sacerdote e martire

Beato Cristoforo Amerio, cardinale

Beato Edward Oldcorne, martire

Beata Giosafata Hordaševska, fondatrice delle Ancelle della Beata Vergine Maria Immacolata

Beata Maria Assunta Pallotta, francescana

Beata Orsolina di Parma (Orsolina Veneri), vergine

Beato Randolfo Ashley, gesuita martire

Nati il 7 aprile

Jackie Chan (1954)

Francis Ford Coppola (1939)

Russel Crowe (1964)

Sal Da Vinci (1969)

Ezio Greggio (1954)

Gianluca Grignani (1972)

William Wordsworth (1770)

Billie Holiday (1915)

Morti il 7 aprile

Henry Ford (1947)

Gesù di Nazareth (30)