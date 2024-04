Accadde oggi: 6 aprile, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

6 Aprile 2024 - 02.05

ATF

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

648 a.C. – Gli antichi greci registrano la prima eclissi solare

402 – Flavio Stilicone sconfigge i Visigoti di Alarico I nella Battaglia di Pollenzo (o Battaglia della piana di Pollentia)

1250 – Il re di Francia Luigi IX durante la settima crociata è sconfitto a Mansura e catturato. Resterà prigioniero fino al 1254, quando sarà pagato il riscatto, in Egitto

1252 – A Seveso, nel bosco di Farga, alcuni catari assassinano l’inquisitore generale di Milano, Pietro da Verona

1327 – Ad Avignone, durante il Venerdì Santo, fuori dalla chiesa di Santa Chiara, Francesco Petrarca vede per la prima volta Laura

1533 – L’Imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo V, concede il diritto a Giampietro Gonzaga 1º Conte di Novellara, di coniare moneta

1652 – L’olandese Jan van Riebeeck istituisce un centro di approvvigionamento a Capo di Buona Speranza, fondando quella che diventerà poi Città del Capo

1667 – Ragusa di Dalmazia viene rasa al suolo dal devastante terremoto. (vedi la storia di Ragusa (Croazia))

1672 – Dopo la Gran Bretagna di alcuni giorni prima (28 marzo), anche Luigi XIV Re di Francia dichiara guerra alle Province Unite. Inizia così la Guerra d’Olanda

1782 – In Siam, Rama I succede al re Taksin, rovesciato con un’insurrezione guidata dalla nobiltà della capitale Thonburi. Finisce così il Regno di Thonburi ed inizia il Regno di Rattanakosin

1814 – In Francia abdica Napoleone

1818 – Al salone di Parigi il barone Karl von Drais de Sauerbrun presenta la “draisina”, antenata della bicicletta

1830 – A Fayette nello stato di New York (U.S.A.) nasce il mormonismo

1830 – Il governo del Messico vieta l’emigrazione nel Texas

1832 – Guerre indiane: Falco Nero, capo guerriero della Nazione Sauk entra in guerra con gli Stati Uniti

1874 – Milano, durante un congresso medico viene stabilito di chiedere al Parlamento la possibilità di cremare i defunti.

1875 – Nell’ambito della magiarizzazione il ministro ungherese degli Interni Kálmán Tisza scioglie per decreto la Matica slovenská

1895 – Oscar Wilde viene arrestato dopo aver perso una causa legale contro John Sholto Douglas, nono marchese di Queensberry

1896 – Ad Atene, si aprono i primi Giochi olimpici dell’era moderna; erano stati vietati 1500 anni prima dall’imperatore Teodosio I

1909 – L’esploratore Robert Edwin Peary giunge in prossimità del Polo Nord

1917 – Prima guerra mondiale: gli Stati Uniti dichiarano guerra alla Germania.

1924 – Italia: si svolgono le Elezioni Politiche con la nuova legge maggioritaria nota come legge Acerbo che sanciscono la vittoria del “listone fascista” con il 64,9% dei voti (356 seggi) contro il 35,1% (161 seggi) delle opposizioni. Si tratta della 27ª legislatura

1941 – Seconda guerra mondiale

Ha inizio l’Operazione Castigo – la Germania e l’Italia invadono la Jugoslavia (Invasione della Jugoslavia) e la Grecia (Operazione Marita)

In Africa Orientale Italiana le truppe inglesi entrano ad Addis Abeba, capitale dell’Impero coloniale italiano

1942 – Seconda guerra mondiale, con la penisola di Bataan, le Filippine sono interamente conquistate dai Giapponesi

1949 – Il capitano Charles Yeager dell’aviazione USA raggiunge i 1770 km/h con l’aereo Bell X-1

1968 – Guerra del Vietnam: i marines lasciano la base di Khe Sanh per sfuggire all’assalto nordvietnamita

1972 – Guerra del Vietnam: Offensiva di Pasqua – Il primo giorno di cielo limpido induce le forze americane ad un attacco sostenuto da bombardamenti aero-navali

Telebiella incomincia le trasmissioni via cavo: è la prima televisione privata in Italia

1973 – Viene lanciato il velivolo spaziale Pioneer 11

1977 – A Napoli viene sequestrato Guido De Martino, sarà rilasciato il 15 maggio 1977

1987 – Sugar Ray Leonard conquista la corona mondiale dei pesi medi di boxe battendo Marvin Hagler

1992 – New York – Muore Isaac Asimov

1993 – Incidente nucleare in Russia (Tomsk 7)

1994 – Ignoti abbattono l’aereo su cui viaggiano il presidente del Ruanda Juvénal Habyarimana e il presidente del Burundi Cyprien Ntaryamira: è di fatto l’inizio del genocidio del popolo tutsi che farà da qui al 18 luglio 800.000 vittime

1998 – Il Pakistan effettua test su missili a medio raggio nell’eventualità di un conflitto con l’India.

2003 – Guerra in Iraq: un reparto corazzato Usa penetra a Baghdad, giungendo all’aeroporto già in mano alle truppe USA, attraversando l’intero quartiere di Dora

2005 – Iraq: viene nominato il curdo Jalal Talabani come nuovo presidente iracheno. Il sunnita Ghazi Yawer e lo sciita Adel Abdul Mahdi saranno suoi vice.

Nel Principato di Monaco il principe Ranieri III muore alle 6.35, sembra per i problemi cardiaci e respiratori che il 7 marzo lo avevano costretto al ricovero. Il principe aveva 81 anni.

2009 – Violento terremoto in Abruzzo, avvertito in tutto il centro Italia; devastati L’Aquila e buona parte dei paesi vicini. La magnitudo della scossa principale è stata di 5,9 sulla scala Richter (ML), seguita poi da più di 1000 scosse di assestamento. Il terremoto causa 308 morti, 65000 sfollati e 1500 feriti. Scosse avvertite anche a Roma con danneggiamenti alle Terme di Caracalla.

2012 – Lo Azawad dichiara la sua indipendenza dal Mali.

Feste e ricorrenze

Italia-Festa degli gnomi

Moldavia – Nascita di Gesù

Thailandia – Festa nazionale Chakri (in commemorazione della fondazione della dinastia Chakri)

Stati Uniti d’America – Tartan day (giorno del Tartan, celebrazione del retaggio scozzese del Paese)

Santi di oggi 6 aprile

San Brychan, re di Gwynedd

San Costantino I, imperatore (Chiesa ortodossa copta)

Sant’Eutichio di Costantinopoli, patriarca

San Filarete di Calabria, monaco

Santa Galla di Roma, vedova

San Guglielmo di Eskill, abate

Sant’Ireneo di Sirmio, vescovo

San Paolo Le Bao Tinh, sacerdote e martire

San Pietro da Verona, domenicano e martire

Santa Platonide

San Prudenzio di Troyes, vescovo di Troyes

San Vinebaldo, abate di Saint-Loup

Beata Caterina Moriggi, badessa

Beato Guglielmo di San Romano, mercedario

Beato Michele Rua, sacerdote

Beato Notker I di San Gallo, monaco

Beata Pierina Morosini, vergine e martire

Beato Zefirino Agostini, sacerdote e fondatore delle Suore orsoline figlie di Maria Immacolata

Nati oggi 6 aprile

1765 – Carlo Felice di Savoia

1935 – Fred Bongusto

1924 – Eugenio Scalfari

1934 – Mario Merola

Morti oggi 6 aprile

1992 – Isaac Asimov

1528 – Albrecht Dürer

1971 – Igor Stravinsky

1520 – Raffaello Sanzio

1912 – Giovanni Pascoli

2005 – Ranieri III di Monaco, Sovrano

2007 – Luigi Comencini