Accadde oggi: 31 marzo, almanacco del giorno

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

1492 – I re di Spagna Ferdinando e Isabella firmano il decreto di espulsione dai loro stati degli ebrei, dopo anni di pressioni e vista l’inutilità dell’Inquisizione

1504 – Armistizio di Lione (il regno di Napoli passa alla Spagna, il ducato di Milano va alla Francia)

1814 – Occupazione di Parigi da parte di Alessandro I di Russia per costringere Napoleone ad abdicare

1854 – L’Impero giapponese apre il porto di Shimonoseki alle navi americane.

1889 – Viene inaugurata a Parigi la Torre Eiffel

1917 – Gli Stati Uniti prendono possesso delle Isole Vergini americane dietro il pagamento di 25 milioni di dollari alla Danimarca

1921 – Inizio delle Giornate Rosse allistine

1930 – Istituzione del Codice Hays nel cinema: imporrà nei successivi quarant’anni rigide regole comportamentali nel trattamento di temi come sesso, crimine, religione e violenza

1935 – Il re Vittorio Emanuele III inaugura la città universitaria di Roma

1951 – La Remington Rand consegna il primo computer UNIVAC I agli uffici del censimento degli Stati Uniti

1966 – L’Unione Sovietica lancia Luna 10, il primo velivolo spaziale ad entrare nell’orbita lunare

1970 – L’Explorer I rientra nell’atmosfera terrestre dopo dodici anni di orbita

1986 – Un Boeing 727 messicano diretto a Puerto Vallarta esplode in volo schiantandosi contro le montagne a nord-ovest di Città del Messico: centosessantasei le vittime

1991 – Termina il Patto di Varsavia

1994 – La pubblicazione Nature riferisce del ritrovamento in Etiopia del primo teschio completo di Australopithecus afarensis

1997 – Martina Hingis diventa la più giovane numero uno del tennis nella storia di questo sport, all’età di 16 anni.

1998 – Viene diffuso il codice sorgente di Netscape

2005 – Washington: Muore Terri Schiavo, dopo aver vissuto per 15 anni in coma vegetativo. Il 18 marzo il marito Michael aveva ottenuto dal Tribunale l’autorizzazione ad interrompere l’alimentazione artificiale della moglie, malgrado i genitori della donna fossero decisamente contrari. La lenta morte della donna diventa un grande caso mediatico sia negli USA che nel resto del mondo.

Principato di Monaco: Il principe Alberto assume la reggenza succedendo al padre malato, Ranieri III di Monaco, che si spegnerà il successivo 6 aprile

Brasile: Strage nel distretto di Baixada Fluminense

Santi di oggi 31 marzo

Sant’Agilulfo di Colonia, vescovo

Santa Balbina da Roma, martire

San Beniamino, diacono e martire

San Guido di Pomposa, abate

San Maurisilio di Milano (Maurilio), vescovo

Beato Bartolomeo Blanco, religioso mercedario

Beato Bonaventura Tornielli da Forlì, sacerdote servita

Beato Cristoforo Robinson, martire

Beato Daniele di Ungrispach, martire camaldolese

Beata Giovanna di Tolosa, contessa, terziaria carmelitana

Beata Natalia Tulasiewicz, martire

Feste e ricorrenze

Giornata mondiale del backup, introdotta dal 2011 per consapevolizzare gli utenti riguardo questa importante pratica.

Nati oggi 31 marzo

Johann Sebastian Bach (1685)

Leo Buscaglia (1924)

Cartesio (1596)

Isabella Ferrari (1964)

Jacopo Fo (1955)

Christopher Walken (1943)

Morti oggi 31 marzo

Charlotte Bronte (1855)

Isaac Newton (1727)

Jesse Owens (1980)