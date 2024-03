Accadde oggi: 25 marzo, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

25 Marzo 2024 - 02.34

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

421 – Fondazione (secondo la leggenda) della chiesetta di san Giacomo in una delle isole realtine, il gruppo di isole su cui sorgerà Rialto, poi Venezia.

708 – Consacrazione di papa Costantino (+ 715), 88º papa di origine siriaca (come il suo predecessore).

1296 – Palermo: Federico III d’Aragona è incoronato re di Trinacria da papa Bonifacio VIII

1306 – Roberto I di Scozia (Robert Bruce) diviene re di Scozia

1409 – Apre il Concilio di Pisa

1436 – Papa Eugenio IV consacra la chiesa di Santa Maria del Fiore a Firenze

1479 – Venezia conclude la pace con l’Impero ottomano perdendo tutti i propri possedimenti in Grecia

1522 – Inigo de Recalde de Loyola smette le vesti di cavaliere per iniziare il suo noviziato. Prenderà il nome di Ignazio di Loyola e fonderà i Gesuiti

1552 – Guru Amar Das diventa il terzo Guru del Sikhismo

1634 – Viene fondata la colonia del Maryland

1637 – La città di Genova è consacrata a Maria Santissima

1655 – Titano, il più grande satellite di Saturno è scoperto da Christian Huygens

1745 – Viene inaugurata la cappella della Madonna di Loreto nella chiesa di San Pantalon

1753 – Voltaire lascia la corte di Federico II di Prussia

1798 – Londra, Richard Trevithich applica alle sue carrozze la macchina a vapore di Watt creando il primo veicolo senza trazione animale

1802 – Firma del Trattato di Amiens che sancisce la pace tra Francia e Gran Bretagna

1807 – Con lo Slave Trade Act viene abolita la tratta degli schiavi nell’Impero britannico

1811 – Il poeta romantico Percy Bysshe Shelley viene espulso da Oxford per la pubblicazione dell’opuscolo La necessità dell’ateismo

1821 – La Grecia dichiara la sua indipendenza dall’Impero Ottomano: inizia la Guerra greca di indipendenza

1848 – Bassano del Grappa comincia una breve esperienza rivoluzionaria (contro il regno lombardo veneto), conclusa il 5 giugno con la rioccupazione austriaca

1857 – Leon Scott brevetta il fonoautografo, antenato del fonografo e del grammofono

1876 – Agostino Depretis diventa Presidente del Consiglio del Regno d’Italia per la prima volta

1886 – Genova: esce il primo numero del quotidiano Il secolo XIX

1889 – Menelik II, signore dello Scioà, occupa le regioni di Tigrè e Amhara con il supporto e il beneplacito dell’Italia e assume il titolo di Imperatore d’Etiopia

1895 – Il poeta cubano José Martí pubblica il Manifesto di Montecristi, proclamando l’indipendenza cubana

Al Teatro alla Scala di Milano viene rappresentata per la prima volta l’opera Silvano di Pietro Mascagni

1901 – La Mercedes consegue la sua prima vittoria in una gara automobilistica a Nizza (Francia)

1911 — Incendio della fabbrica Triangle di New York, nella quale morirono 146 operai, in maggioranza donne.

1916 – G. N. Neujmin scopre l’asteroide 824 Anastasia

1918 – La Bielorussia si proclama indipendente

1924 – La Grecia si proclama repubblica

1925 – Londra: l’ingegnere scozzese John Logie Baird inventa la televisione che sarà disponibile solo dal 2 ottobre dell’anno stesso

1933 – Karl Reinmuth scopre l’asteroide 1587 Kahrstedt

1934 – Elezioni politiche in Italia

1935 – Marguerite Laugier scopre l’asteroide 2677 Joan

1941 – La Jugoslavia firma un patto di alleanza con le Potenze dell’Asse. Uscirà dal patto dopo due soli giorni a causa delle massicce proteste interne suscitate da questa scelta impopolare.

1944 – Si conclude con un fallimento per le Forze Alleate la terza battaglia di Montecassino

1947 – Esplosione in una miniera di carbone in Illinois: 111 morti

1954 – Esce l’enciclica di Pio XII Sacra Virginitas (sulla consacrata verginità)

1955 – Stati Uniti: dichiarazione di oscenità per Urlo di Allen Ginsberg

1957 – Alle 18:46 a Roma si firma il trattato istitutivo del Mercato comune europeo (MEC): ne fanno parte Germania Ovest, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo

1959 – Nella striscia giornaliera dei Peanuts nasce Sally, la sorella minore di Charlie Brown

1960 – In Italia comincia il Governo Tambroni

1961 – Viene lanciata con successo la capsula russa Korabl 5 in un volo di prova con un cagnolino ed un manichino di un cosmonauta

1965 – Martin Luther King guida una marcia di sostenitori dei diritti civili da Selma (Alabama) al Campidoglio di Montgomery (Alabama)

1969 – Amsterdam: John Lennon e Yōko Ono iniziano il bed-in per la pace (terminerà il 31 marzo)

1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld e T. Gehrels scoprono gli asteroidi 1873 Agenor, 5408 Thé, 6072 Hooghoudt, 6616 Plotinos, 6617 Boethius, 6673 Degas, 6751 van Genderen, 7148 Reinholdbien, 7211 Xerxes, 7314 Pevsner, 7624 Gluck, 7690 Sackler e 7972 Mariotti

L’esercito pakistano invade il Bangladesh

1975 – Faysal dell’Arabia Saudita viene ucciso da un nipote affetto da turbe mentali. Gli succede il principe Khalid

1979 – Completata la realizzazione del primo space shuttle orbitante pienamente funzionale, il Columbia, allo John F. Kennedy Space Center

1992 – Il cosmonauta Sergej Konstantinovič Krikalëv rientra sulla terra dopo dieci mesi trascorsi sulla stazione spaziale Mir

1993 – Scoperta la Cometa Shoemaker-Levy 9 dagli astronomi Eugene e Carolyn Shoemaker e da David H. Levy. L’anno successivo la cometa si distruggerà sul pianeta Giove

S. Ueda e H. Kaneda scoprono l’asteroide 7303

1995 – Ward Cunningham crea il Portland Pattern Repository (o PPR), il primo software wiki

1996L’UE vieta l’esportazione di carne bovina inglese dopo i casi di encefalopatia spongiforme

La Cometa Hyakutake passa a 0.1 Unità astronomiche dalla Terra, apparendo visibile in tutto l’emisfero nord

2001 – Entrano in vigore gli Accordi di Schengen per Danimarca, Finlandia e Svezia, nonché Islanda e Norvegia (che non fanno parte dell’UE)

2004 – Grecia: Cerimonia di accensione della fiaccola olimpica, nel sito archeologico dell’antica Olimpia

Una mozione di condanna di Israele del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per l’uccisione dello sceicco Ahmed Yassin è bloccata dal veto degli Stati Uniti

2005 – Il prototipo IBM Blue Gene/L diventa il più potente computer del pianeta

2011 – Lancio della console Nintendo 3DS in Europa

Feste e ricorrenze

Civili

Internazionali:

Giornata internazionale in ricordo delle vittime delle schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi

Nazionali:

Cipro – Festa greca dell’indipendenza

Grecia – Festa dell’indipendenza

San Marino – Anniversario dell’Arengo del 1906

Santi di oggi 25 marzo

Sant’Aroldo di Gloucester, martire

San Disma, il buon ladrone

San Dula di Nicomedia, martire

Sant’Ermelando, abate di Aindre

Sant’Everardo di Nellemburg, monaco

Sant’Isacco, patriarca

Santa Lucia Filippini, fondatrice delle Maestre pie Filippini

Santa Margherita di Clitherow, martire in Inghilterra

Santa Maryam Sūltanah Danil Ghaţţas (Maria Alfonsina), fondatrice delle Suore del Santo Rosario di Gerusalemme dei latini

Santa Matrona di Tessalonica, martire

San Mona di Milano, vescovo

San Nicodemo da Cirò (o di Mammola), asceta

San Pelagio di Laodicea, vescovo

San Pietro Formica, mercedario

San Procopio di Sázava, abate, patrono della Repubblica Ceca

San Quirino di Tegernsee, martire

San Riccardo di Pontoise, martire

San Roberto di Bury St. Edmund’s, fanciullo, martire

Beato Andrea Laurenzo, francescano

Beato Andrea Zadeja, sacerdote e martire

Beato Arnaldo de Amer, mercedario

Beato Francesco Bruno, francescano

Beato Giacomo Bird, martire

Beato Guglielmo di Norwichfanciullo

Beato Hilary Paweł Januszewski (Pawel), sacerdote e martire

Beata Josaphata Michaelina Hordashevska, religiosa

Beata Maria Rosa Flesch, fondatrice delle Francescane di Santa Maria degli Angeli

Beato Omeljan Kovc (Emilian), parroco

Beato Placido Riccardi, benedettino

Beato Tommaso da Costacciaro, eremita camaldolese

Nati il 25 marzo

1940 – Mina

1867 – Arturo Toscanini

1942 – Aretha Franklin

1947 – Elton John

Morti il 25 marzo

1918 – Claude Debussy