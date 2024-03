Accadde oggi: 16 marzo, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

16 Marzo 2024 - 01.41

ATF

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

1244 – duecento Catari bruciati durante l’Assedio di Montségur

1424 – Viene fondata la Lega Grigia, la prima delle Tre Leghe (con la Lega Caddea e la Lega delle Dieci Giurisdizioni) che formano l’odierno Canton Grigioni.

1517 – Si chiude il Concilio Lateranense V

1660 – In Inghilterra viene sciolto il Lungo Parlamento

1792 – Gustavo III di Svezia è vittima di un attentato, morirà il 29 marzo

1815 – Guglielmo I diventa Re dei Paesi Bassi

1869 – Invenzione della motocicletta

1909 – Viene completata la costruzione del HMS Invincible, il primo incrociatore da battaglia del mondo

1924 – Il re d’Italia Vittorio Emanuele III di Savoia si reca a Fiume.

1926 – Inizia il processo per l’assassinio di Giacomo Matteotti

Robert Goddard lancia il primo razzo a propellente liquido ad Auburn (Massachusetts)

1935 – Adolf Hitler ordina il riarmo della Germania in violazione dell Trattato di Versailles: nasce la Wehrmacht

1942 – Viene approvato con regio decreto legge 16 marzo 1942-XX n.262 il testo del nuovo codice civile italiano

1945 – Würzburg, in Germania viene distrutta al 90%, con 5.000 vittime, dai bombardieri britannici

1946 – Umberto II di Savoia firma il decreto luogotenenziale n°98 con cui viene indetto il referendum che avrebbe portato alla nascita della Repubblica Italiana

1956 – L’Austria entra a far parte del Consiglio d’Europa

1958 – Oltre 6000 giovani membri dell’associazione buddista Soka Gakkai si radunano in Giappone per rendere omaggio al secondo presidente Jōsei Toda, ormai prossimo alla morte che lo coglierà due settimane dopo, e per raccogliere la sua eredità nella propagazione dei valori del buddismo di Nichiren Daishonin

1966 – Viene lanciata da John F. Kennedy Space Center la missione spaziale Gemini 8, che nello stesso giorno effettua il primo aggancio nella storia dei voli umani dello spazio

L’ultima Studebaker, dopo 8.947.196 esemplari prodotti, esce dagli stabilimenti di Hamilton

1968 – Guerra del Vietnam: Soldati americani entrano nel villaggio di My Lai ed uccidono 347 persone, in gran parte anziani, donne e bambini. Passerà alla storia come il Massacro di My Lai

1978 – In un agguato a Roma in Via Fani le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro uccidendo i cinque uomini della scorta.

Naufragio della petroliera Amoco Cadiz in Bretagna (Francia): uno dei più gravi sversamenti in mare di petrolio al mondo

1995 – Stati Uniti d’America: il Mississippi ratifica formalmente il XIII° emendamento della Costituzione, divenendo l’ultimo degli stati federati ad approvare l’abolizione della schiavitù. Il XIII emendamento fu adottato dagli Stati Uniti nel 1865.

2001 – Il Senegal firma un accordo per il cessate il fuoco con il separatisti della Casamance, dopo un conflitto vecchio di tredici anni.

Milano: è eseguito, su un sessantenne, il trapianto di una parte del fegato di suo figlio. È il primo in Italia tra adulti e con donatore vivo.

2010 – Le Tombe di Kasubi, uno dei tre patrimoni dell’umanità che si trovano in Uganda, sono distrutte da un incendio.

Santi di oggi

Sant’Agapito di Ravenna, vescovo

Sant’Allo di Bobbio (Allone), monaco

San Damiano di Terracina, diacono e martire

Sant’Eriberto di Colonia, vescovo

Santa Eusebia di Hamay, badessa

San Jean de Brébeuf, gesuita, martire in Canada

San Giuliano di Anazarbo, martire venerato a Rimini

Santi Ilario e Taziano, martiri di Aquileia

San Papas, martire in Licaonia

San Sabino, martire (Chiesa ortodossa e Chiese di rito orientale)

San Serapione di Novgorod, arcivescovo (Chiese di rito orientale)

Beata Benedetta di Assisi

Beato Eriberto di Namur

Beato Ferdinando Valdes, vescovo

Beati Giovanni Amias e Roberto Dalby, sacerdoti e martiri

Beato Giovanni de Surdis Cacciafronte, vescovo e martire

Beato Torello da Poppi, eremita

Nati oggi 16 marzo

Valerio Aspromonte (1987) – Atleta schermidore italiano

Bernardo Bertolucci (1941) – Regista italiano

David Cronenberg (1943) – Regista canadese

Tonino Guerra (1920) – Poeta, scrittore e sceneggiatore italiano

Caroline Herschel (1750) – Astronoma, matematica e cantante lirica britannica

Franca Leosini (1934) – Giornalista italiana

Jerry Lewis (1926) – Comico statunitense

Madame De La Fayette (1634) – Scrittrice francese

Josef Mengele (1911) – Medico militare nazista

Georg Ohm (1789) – Fisico tedesco

Sully Prudhomme (1839) – Poeta francese, 1° Premio Nobel

Richard Stallman (1953) – Hacker statunitense, fondatore del progetto Gnu

Henny Youngman (1906) – Comico statunitense

Morti oggi 16 marzo

Attila (453) – Re degli Unni

Carmelo Bene (2002) – Drammaturgo italiano

Constantin Brancusi (1957) – Scultore romeno

Selma Lagerlof (1940) – Scrittrice svedese, Premio Nobel

Giovanni Battista Pergolesi (1736) – Compositore italiano

Cesare Segre (2014) – Filologo, semiologo e critico letterario italiano