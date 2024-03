Forte maltempo, allerta in mezza Italia: pioggia forte e neve in quota

globalist Modifica articolo

9 Marzo 2024 - 22.10

ATF

L’Italia è sotto allerta maltempo con piogge intense, temporali, rischio di frane, allagamenti e valanghe in diverse regioni. Il Piemonte è particolarmente a rischio per frane e allagamenti, mentre il Veneto è preoccupato per il vento forte e i fiumi che sono vicini al livello di guardia. In Toscana, le piogge sono attese per tutta la domenica.

Anche Liguria ed Emilia Romagna sono sotto osservazione per nevicate sull’Appennino e vento forte. Milano è in allerta gialla da mezzanotte tra sabato e domenica. In Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige sono previste nevicate in quota. La Campania affronta temporali e grandine, mentre nel Lazio c’è allerta gialla per venti forti e temporali. Bisogna rimanere vigili e preparati a fronteggiare queste condizioni meteorologiche avverse.

Forte vento a Bagheria (Palermo), albero si abbatte su un’auto

A Bagheria (Palermo) un albero è caduto su tre auto a causa del forte vento. Una era parcheggiata e due in movimento. Non si registrano danni a persone: i proprietari delle auto sono usciti indenni dall’abitacolo.

Allerta gialla nel Lazio per venti forti e temporali

La Protezione Civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalla notte di sabato 9 marzo e per le successive 12-18 ore. Si prevedono venti da forti a raffiche di burrasca dai quadranti meridionali. I rinforzi più intensi si avranno sui settori costieri. Dal mattino di domenica e per le successive 18-24 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Maltempo, in Campania allerta meteo per vento forte

La Protezione Civile della Regione Campania informa che a partire dalla mezzanotte su tutta la Campania insisteranno venti localmente forti meridionali, con locali raffiche. Il Centro Funzionale ha infatti emanato una allerta per vento forte e mare agitato lungo le coste esposte con possibili mareggiate dalla mezzanotte fino alle 18 di domani, domenica 10 marzo.

Maltempo, allerta per piogge nel nord ovest della Sardegna

Una nuova perturbazione arriva sulla Sardegna e in particolare nei quadranti di nord ovest. La protezione civile regionale ha emanato un avviso per un’allerta gialla per tutta la giornata di domenica 10 marzo quando sull’isola sono previste precipitazioni deboli o localmente moderate anche a carattere di rovescio o temporale e massime in leggero calo. La criticità ordinaria per rischio idrogeologico riguarda le aree di Montevecchio Pischinappiu e Tirso e per rischio idraulico e idrogeologico il Logudoro.