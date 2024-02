Accadde oggi: 5 febbraio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

5 Febbraio 2024 - 01.32

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

62 – Un terremoto danneggia le città romane di Pompei ed Ercolano e diversi monumenti di Neapolis fra cui il teatro;

251 – Sant’Agata muore martirizzata a Catania per non abiurare la sua fede;

1183 – Con la bolla Licet Dominus Papa Lucio III eleva l’abbazia di Monreale al rango di arcidiocesi metropolitana;

1576 – Enrico di Navarra si converte al Cattolicesimo allo scopo di potersi assicurare i diritti al trono di Francia;

1597 – Un gruppo di cristiani giapponesi è condannato alla crocifissione dal nuovo governatore del Giappone per aver minacciato la società locale;

1631 – Il teologo protestante Roger Williams, fautore della separazione fra Stato e Chiesa, emigra a Boston.

1740 – Constatata l’unanimità in favore della Repubblica Papa Clemente XII restituisce ufficialmente l’indipendenza a San Marino (festa di Sant’Agata);

1778 – La Carolina del Sud è il secondo Stato a ratificare gli Articoli della Confederazione;

1782 – Gli spagnoli sconfiggono i britannici e catturano Minorca;

1783 – Un violento terremoto colpisce la Calabria e la Sicilia. Lo descrivono Carlo Botta e Lazzaro Spallanzani;

1846 – Il The Oregon Spectator diventa il primo quotidiano sulla costa pacifica degli Stati Uniti;

1848 – Karl Marx e Friedrich Engels vengono processati per attività sovversiva: verranno assolti;

1885 – Le truppe italiane occupano Massaua, in Eritrea;

Re Leopoldo II del Belgio fonda lo Stato Libero del Congo come possedimento personale;

1887 – Al Teatro alla Scala di Milano prima dell’Otello di Giuseppe Verdi;

1917 – Il Messico adotta la sua costituzione;

1919 – Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, e D.W. Griffith lanciano la United Artists;

1922 – Roy DeWitt Wallace e la moglie Lila Bell Wallace pubblicano il primo numero del periodico Reader’s Digest;

1924 – Il segnale orario dell’Osservatorio Reale di Greenwich viene trasmesso per la prima volta;

Termina la Prima Olimpiade invernale tenutasi a Chamonix;

1936 – Al Teatro Rivoli di New York, prima mondiale del film Tempi moderni di Charlie Chaplin;

1937 – Il presidente statunitense Franklin D. Roosevelt propone un piano per allargare la Corte Suprema degli Stati Uniti;

1939 – Guerra civile spagnola: Girona cade nelle mani dei golpisti;

1945 – Seconda guerra mondiale: il generale statunitense Douglas MacArthur ritorna a Manila;

1949 – Negli USA il rapporto Hoffman avanza critiche durissime circa l’utilizzo dei fondi del Piano Marshall da parte dell’Italia. In effetti, parte cospicua delle risorse (circa 15 miliardi di lire in 7 anni) viene stanziata, col celebre “Piano Fanfani”, per la costruzione di case popolari per i lavoratori. L’indirizzo sociale delle risorse non è gradito agli Stati Uniti, che preferirebbero una destinazione tesa all’aumento del potere d’acquisto della popolazione, per favorire l’acquisto dei prodotti industriali americani;

1950 – Viene ripresa e poi trasmessa, per la sola zona di Torino, Juventus – Milan 1 – 7. È la prima partita di un campionato di calcio di Serie A della storia della Tv;

1956 – Terminano i VII Giochi olimpici invernali tenutisi a Cortina d’Ampezzo;

1958 – Una bomba atomica viene persa dall’aviazione statunitense al largo della costa di Savannah (Georgia), non verrà mai recuperata;

Gamal Abd el-Nasser viene nominato primo presidente della Repubblica Araba Unita;

1961 – Il Sunday Telegraph pubblica il suo primo numero;

1962 – Il presidente francese Charles De Gaulle richiede che all’Algeria sia consentito di diventare una nazione indipendente;

1971 – La navetta Apollo 14 sbarca sulla Luna;

1988 – Il leader panamense Manuel Noriega viene indiziato per traffico di droga e riciclaggio di denaro sporco;

1991 – Una corte del Michigan mette alla sbarra il dottor Jack Kevorkian per aver assistito dei suicidi;

I Queen pubblicano Innuendo, l’ultimo album prima della morte di Freddie Mercury;

1994 – Byron De La Beckwith viene condannato per l’omicidio del 1963 del leader dei diritti civili Medgar Evers;

Si consuma la strage del mercato coperto di Mula Mustafe Bašeskije nella Sarajevo assediata ormai da due anni: muoiono 69 persone ed almeno 200 rimangono ferite;

1997 – Le banche di investimento Morgan Stanley e Dean Witter annunciano una fusione da 10 miliardi di dollari;

Le cosiddette “Tre Grandi” banche della Svizzera annunciano la creazione di un fondo di 71 milioni di dollari per aiutare i sopravvissuti dell’Olocausto e le loro famiglie;

Il programmatore italiano Nicola Salmoria, mettendo insieme alcuni emulatori di coin-op da lui stesso scritti poco più di un mese prima, rilascia la prima versione (0.1) del MAME;

2000 – La Nazionale italiana di rugby a 15 esordisce nel Sei Nazioni;

2003 – Seconda guerra del golfo: Colin Powell tiene una relazione sull’Iraq al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

2004 – Haiti: il Fronte di resistenza rivoluzionaria dell’Artibonite, contrario al presidente Jean Bertrand Aristide, conquista Les Gonaïves, quarta città del paese;

2018 – L’indice Dow Jones chiude in ribasso del 4,6%, segnando così la più grande perdita dalla Crisi finanziaria del 2007-2008

Feste e ricorrenze

Nazionali:

San Marino – fine dell’occupazione alberoniana (1740)

Finlandia – viene festeggiato Johan Ludvig Runeberg (1804 – 1877)

Italia – Giornata contro lo spreco alimentare

World Nutella Day

Santi di oggi

Sant’Agata, vergine e martire, patrona di Catania, compatrona di San Marino (dal 1740)

Sant’Adelaide di Vilich, badessa

Sant’Albuino di Bressanone, vescovo

Sant’Avito di Vienne, vescovo

San Bertolfo (o Bernone), monaco di Renty (culto locale)

San Domiziano di Carinzia, duca di Carinzia

San Geniale, martire

Sant’Ingenuino di Sabiona (Genuino), vescovo di Sabiona

San Jesús Méndez Montoya, sacerdote e martire messicano

San Luca di Demenna (o d’Armento), abate

Santi Martiri del Ponto

San Polieucte di Costantinopoli, patriarca di Costantinopoli (Chiesa ortodossa)

San Saba il Giovane, monaco

Beata Elisabetta Canori Mora, sposa e terziaria trinitaria

Beata Eulalia Pino, vedova

Beata Francesca Mezieres, vergine e martire

Nati oggi 5 febbraio

Baby K (1983) – Cantante italiana

William Burroughs (1914) – Scrittore statunitense

Simone Cristicchi (1977) – Cantautore italiano

Paolo Fox (1961) – Astrologo e personaggio televisivo italiano

Fabrizio Frizzi (1958) – Conduttore televisivo italiano

Cesare Maldini (1932) – Ex calciatore ed allenatore italiano

Clemente Mastella (1947) – Politico italiano

Carlos Tévez (1984) – Calciatore argentino

Cristiano Ronaldo (1985) – Calciatore portoghese

Robert Peel (1778) – Politico inglese

Neymar (1992) – Calciatore brasiliano

Federica Nargi (1990) – Showgirl, modella e conduttrice televisiva italiana

Morti oggi 5 febbraio

Thomas Carlyle (1881) – Filosofo e storico scozzese

Magnus (1996) – Fumettista italiano

Lou Von Salomé (1937) – Scrittrice e psicoanalista tedesca