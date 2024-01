Accadde oggi: 16 gennaio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

16 Gennaio 2024 - 01.39

ATF

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

27 a.C. – Ottaviano ottiene il titolo di augusto dal Senato Romano

1120 – Concilio di Nablus, assemblea di prelati e nobili del crociato Regno di Gerusalemme, nella quale furono stabilite le prime leggi scritte del regno. Voti monastici dei Cavalieri templari, dinanzi al Patriarca di Gerusalemme Gormond de Picquigny.

1362 – Una delle più grandi mareggiate del Mare del Nord distrugge l’isola di Strand e la città di Rungholt

1547 – In Russia viene incoronato zar Ivan il Terribile

1556 – Carlo V cede le corone di Spagna, Castiglia, Sicilia e delle Nuove Indie al figlio Filippo II

1572 – Il Duca di Norfolk viene processato per tradimento, per il ruolo svolto nel Piano Ridolfi che mirava a ripristinare il cattolicesimo in Inghilterra

1581 – Il Parlamento inglese mette fuori legge la Chiesa Cattolica Romana

1605 – La prima edizione di El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (Libro Primo del Don Chisciotte della Mancia), di Miguel de Cervantes, viene pubblicata a Madrid

1761 – I britannici strappano Pondicherry (India) ai francesi

1777 – Il Vermont dichiara l’indipendenza dallo Stato di New York

1780 – Rivoluzione Americana: Battaglia di Cape St. Vincent

1795 – I francesi occupano Utrecht, nei Paesi Bassi

1809 – I britannici sconfiggono i francesi nella Battaglia di La Coruña

1847 – John C. Fremont viene nominato Governatore del nuovo Territorio di California

1909 – La spedizione di Ernest Shackleton trova il Polo Sud magnetico

1916 – Nasce l’Associazione Scouts Cattolici Italiani

1919 – Il XVIII emendamento che autorizza il Proibizionismo, viene approvato dal Congresso degli Stati Uniti. Entrerà in vigore l’anno seguente, il 16 gennaio 1920

1920 – Entra in vigore negli USA il Proibizionismo

1938 – Memorabile concerto di Benny Goodman alla Carnegie Hall, con Gene Krupa alla batteria. Il pezzo finale è Sing, sing, sing (scritta da Louis Prima), che diventerà uno Standard jazz

1945 – Adolf Hitler si trasferisce nel suo bunker sotterraneo, il cosiddetto Führerbunker

1956 – Il Presidente dell’Egitto Gamal Abd el-Nasser promette di riconquistare la Palestina

1957 – Il Cavern Club apre a Liverpool

1969 – Lo studente cecoslovacco Jan Palach si dà fuoco in Piazza San Venceslao a Praga

1970 – Buckminster Fuller riceve la medaglia d’oro dall’American Institute of Architects

1977 – I Fratelli Marx vengono introdotti nella Motion Picture Hall of Fame

1979 – Lo Scià Mohammed Reza Pahlevi lascia l’Iran e si rifugia in Egitto

1991 – Gli Stati Uniti e 27 paesi alleati attaccano l’Iraq per l’invasione del Kuwait

1992 – Funzionari governativi e ribelli di El Salvador firmano gli Accordi di pace di Chapultepec, a Città del Messico, che pongono fine a 12 anni di guerra civile costata almeno 75.000 morti

1994 – Italia: il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro scioglie le Camere, finisce così la Prima Repubblica

1995 – Giappone: un violento terremoto colpisce la regione del Kansai, provocando più di 4 000 morti

1998 – La NASA annuncia che John Glenn ritornerà nello spazio con un volo dello Space Shuttle Discovery nell’ottobre di quell’anno

2002 – John Ashcroft annuncia che il cosiddetto “Talebano Americano”, John Walker Lindh, verrà processato negli Stati Uniti.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite stabilisce all’unanimità un embargo sulle armi e il congelamento dei beni di Osama bin Laden, Al-Qaida, e dei Talebani restanti

2003 – Lo Space Shuttle Columbia decolla per la missione STS-107 che sarà la sua ultima. Il Columbia si disintegrerà in fase di rientro 16 giorni dopo

Viene varata la legge anti-fumo dal parlamento italiano; questa legge impedisce di fumare negli spazi pubblici

2006 – Ellen Johnson Sirleaf giura come presidente della Liberia: è la prima donna eletta a diventare un capo di Stato in Africa

2016 – Un attentato terroristico in Burkina Faso in un hotel a Ouagadougou, causa 23 morti.

Santi di oggi

Santi Berardo, Ottone, Pietro, Accursio e Adiuto, protomartiri dell’Ordine Serafico

San Dana (Danatte), martire

San Furseo, abate

San San Giacomo, protovescovo di Tarantasia

Santa Giovanna da Bagno di Romagna, monaca camaldolese

San Giuseppe Vaz, missionario

San Leobazio, abate

San Marcello I, papa

San Melas, vescovo di Rinocorura

Sant’Onorato di Arles, vescovo

Sant’Onorato di Fondi, abate

Santa Priscilla di Roma, matrona

San Tiziano di Oderzo, vescovo di Oderzo

San Triviero (Troverio), sacerdote

San Valerio di Sorrento, eremita e vescovo

Beato Giacomo da Luino, religioso

Beato Giuseppe Tovini, laico cattolico, terziario francescano

Beata Juana María Condesa Lluch, fondatrice delle Ancelle di Maria Immacolata

Nati oggi 16 gennaio

Vittorio Alfieri (1749) – Poeta italiano

John Carpenter (1948) – Regista statunitense

Dian Fossey (1932) – Zoologa statunitense

Francesco II di Borbone (1836) – Ultimo re del Regno delle Due Sicilie

André Michelin (1853) – Imprenditore ed inventore francese

Kate Moss (1974) – Modella inglese

Mario Tobino (1910) – Scrittore, poeta e psichiatra italiano

Morti oggi 16 gennaio

Edward Gibbon (1794) – Storico, scrittore e politico inglese

Carole Lombard (1942) – Attrice statunitense

Francesco Melzi d’Eril (1816) – Politico italiano durante l’epoca napoleonica

Arturo Toscanini (1957) – Direttore d’orchestra italiano