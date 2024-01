Accadde oggi: 15 gennaio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

15 Gennaio 2024 - 02.29

ATF

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

1296 – Il Parlamento siciliano riunito al Castello Ursino di Catania riconosce Federico III come re di Sicilia

1466 – Il terremoto dell’Irpinia provoca immensi danni e centinaia di morti nell’Italia meridionale.

1559 – Elisabetta I d’Inghilterra viene incoronata nell’Abbazia di Westminster.

1582 – La Russia cede Livonia ed Estonia alla Polonia.

1759 – Il British Museum di Londra apre al pubblico.

1777 – Guerra d’indipendenza americana: Il New Connecticut (l’odierno Vermont) dichiara la sua indipendenza.

1782 – Il sovrintendente alle finanze Robert Morris si presenta davanti al Congresso per raccomandare la fondazione di una zecca e l’adozione della monetazione decimale.

1892 – James Naismith pubblica le regole della pallacanestro.

1919 – Ignacy Jan Paderewski diventa Premier della Polonia.

Berlino: soldati dei Freikorps rapiscono ed uccidono Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht.

Termina la Rivolta spartachista

1934 – Un terremoto colpisce il Nepal e l’India. I morti sono circa 10.700.

1936 – Il primo edificio completamente rivestito in vetro viene completato a Toledo.

1943 – Viene completata l’edificazione de il Pentagono sede del Dipartimento della Difesa statunitense.

1944 – Un terremoto colpisce la zona di San Juan in Argentina, i morti sono circa 5.000.

1945 – Viene fondata l’agenzia di stampa ANSA.

1947 – Viene trovata morta Elizabeth Short

1951 – Ilse Koch, moglie del comandante del campo di concentramento di Buchenwald, viene condannata all’ergastolo da una corte della Germania Ovest.

1967 – Viene disputato il primo Super Bowl. I Green Bay Packers sconfiggono i Kansas City Chiefs per 35 a 10.

1968 – La notte tra il 14 ed il 15 gennaio, nella Sicilia occidentale, si verifica il terremoto del Belice, che provoca vittime, ingenti danni, e la distruzione parziale o totale di alcuni paesi, come nel caso di Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e Montevago, che verranno poi ricostruiti.

1969 – L’Unione Sovietica lancia la Sojuz 5.

1970 – Dopo 32 mesi di lotta per l’indipendenza dalla Nigeria, il Biafra si arrende.

Mu’ammar Gheddafi viene proclamato premier della Libia.

1971 – Inaugurazione della diga di Assuan sul Nilo.[1]

1973 – Guerra del Vietnam: Citando i progressi nei negoziati di pace, il presidente statunitense Richard Nixon annuncia la sospensione delle azioni offensive sul Vietnam del Nord.

1974 – Happy Days debutta sulla rete televisiva ABC.

1975 – Il Portogallo concede l’indipendenza all’Angola.

1976 – L’aspirante assassina di Gerald Ford, Sara Jane Moore, viene condannata all’ergastolo.

1987 – Per la prima volta la pubblicità viene inserita in un home video: è uno spot di Diet pepsi nella VHS di Top Gun.

1990 – Un errore di programmazione paralizza la rete telefonica AT&T negli USA. Sessanta milioni di persone rimangono scollegate dalla rete e settanta milioni di chiamate vengono interrotte.

1992 – La Comunità Europea riconosce formalmente la Slovenia e la Croazia.

1993 – Viene catturato e arrestato Salvatore Riina. Il latitante viene arrestato dai Carabinieri mentre percorre in auto la circonvallazione di Palermo, assieme al boss di San Lorenzo Salvatore Biondino. Riina è disarmato e non oppone resistenza. Era latitante dal 1969.

2001 – Nasce, apparendo su Internet, Wikipedia, un’enciclopedia libera basata su Wiki.

2002 – Nasce il servizio di Mobile Number Portability.

2005 – Arrivano sulla Terra le foto della sonda Huygens su Titano.

2007 – Collisione nello Stretto di Messina. Scontro tra il “Segesta Jet” e la “Susan Borchard” con un bilancio di 4 morti e un centinaio di feriti.

2008 – Alcuni studenti dell’università La Sapienza di Roma manifestano contro il Papa Benedetto XVI che è costretto ad annullare la sua lectio magistralis.

2009 – Ammaraggio di emergenza nel fiume Hudson, a New York, del Volo US Airways 1549.

Santi di oggi

Vergine dei Poveri di Banneux

Sant’Abeluzius, (Chiesa ortodossa etiope)

Sant’Ableberto (Emeberto), vescovo

Sant’Arnold Janssen, fondatore

Sant’Arsenio da Armo, eremita

San Bonito di Clermont, vescovo

San Botonto, martire

San Ceolwulf di Northumbria, re di Northumbria e monaco

San Cosma di Maiuma, vescovo

San Diego de Soto, mercedario, martire

Sant’Efisio, martire

San Francesco Fernández de Capillas, domenicano, martire

San Giovanni Calibita, monaco

Sant’Ita, vergine

San Malardo di Chartres, vescovo

San Mauro abate, benedettino

San Paolo di Tebe, eremita

San Probo di Rieti, vescovo

San Romedio, eremita

San Sawyl Felyn, il “rosso”, re di Dyfed

Santa Secondina di Anagni, martire

Santa Tarsicia di Rodez, martire

San Viatore di Bergamo, vescovo

Beato Angelo da Gualdo Tadino, eremita

Beato Giacomo l’Elemosiniere, terziario dell’ordine dei Servi di Maria

Beati Martiri spagnoli del Patronato di San Giuseppe

Beato Nicola Gross, martire

Beato Pietro di Castelnau, sacerdote certosino

Nati oggi 15 gennaio

Anna Maria Barbera (1962) – Attrice e comica italiana

Margherita Buy (1962) – Attrice italiana

Bianca Guaccero (1981) – Attrice e conduttrice televisiva italiana

Etty Hillesum (1914) – Scrittrice olandese ebrea, testimone di guerra

Jonathan Kashanian (1981) – Presentatore televisivo israeliano

Martin Luther King (1929) – Politico statunitense, difensore dei diritti civili

Jesus Luz (1987) – Modello brasiliano

Giorgia Meloni (1977) – Politica italiana

Enrico Mentana (1955) – Giornalista italiano

Molière (1622) – Drammaturgo e attore francese

Edward Teller (1908) – Fisico ungherese naturalizzato statunitense

Giovanni Segantini (1858) – Pittore italiano

Giulio Regeni (1988) – Ricercatore universitario italiano, vittima di omicidio

Aristotele Onassis (1906) – Armatore greco

Gamal Abd El Nasser (1918) – Militare politico, 2° Presidente della Repubblica egiziana

Morti oggi 15 gennaio

Carlo Blasis (1878) – Ballerino e coreografo italiano

Massimo D’Azeglio (1866) – Scrittore, pittore, patriota e uomo politico italiano

Carlo Fruttero (2012) – Scrittore italiano

Rosa Luxemburg (1919) – Rivoluzionaria tedesca

Dolores O’ Riordan (2018) – Cantautrice irlandese

Delia Scala (2004) – Soubrette ed attrice italiana

Horace Smith (1893) – Inventore ed industriale statunitense