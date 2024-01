Accadde oggi: 13 gennaio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

13 Gennaio 2024 - 10.50

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

27 a.C. – L’Impero Romano viene diviso in province governate da Augusto e in province proconsolari

888 – Odo, Conte di Parigi diventa Re dei Franchi

1099 – Raimondo di Tolosa incomincia una Crociata e si dirige verso Gerusalemme

1328 – Edoardo III d’Inghilterra sposa Filippa di Hainaut, figlia del conte di Hainaut

1435 – Papa Eugenio IV emana la bolla Sicut Dudum, il primo documento pontificio che condanna la schiavitù

1610 – Galileo Galilei scopre Ganimede, una luna di Giove

1722 – Pietro il Grande impone la Tavola dei ranghi

1847 – Il Trattato di Cahuenga pone fine alla Guerra Messicano-Americana in California

1854 – La fisarmonica viene brevettata da Anthony Faas

1874 – Ponciano Leiva eletto presidente dell’Honduras

1893 – L’Independent Labor Party del Regno Unito tiene il suo primo incontro

1898 – Émile Zola pubblica il J’accuse in difesa di Alfred Dreyfus

1906 – Viene ucciso a Corleone Andrea Orlando

1910 – Nasce la nazionale di calcio dell’Italia.

1915 – Terremoto della Marsica: 30.519 vittime fra Avezzano, Sora e tutto il territorio della Marsica

1928 – Si incomincia a costruire la Linea Maginot

1930 – Viene pubblicata la prima striscia di Topolino

1935 – Un plebiscito nella Saarland mostra che il 90,3% dei votanti desidera unirsi alla Germania nazista

1942 – Henry Ford brevetta un’automobile di plastica che pesa il 30% in meno di un’auto normale

1953 – Il Maresciallo Tito diventa presidente della Jugoslavia

In Unione Sovietica si dà avvio al complotto dei medici, il più grande affaire antisemita della nazione

1957 – La Wham-O produce il primo frisbee

1963 – Colpo di Stato in Togo, primo colpo di Stato africano di uno stato indipendente

1964 – Karol Wojtyla diventa Vescovo di Cracovia.

1972 – Il Primo Ministro del Ghana, Kofi Busia, viene estromesso in un colpo di Stato incruento

1991 – Le truppe sovietiche attaccano i sostenitori dell’indipendenza lituana a Vilnius

1992 – Il Giappone chiede scusa per aver costretto le donne coreane ad avere rapporti sessuali con i soldati giapponesi durante la seconda guerra mondiale

Nasce il TG5, il telegiornale di Canale 5

1994 – Avvengono le dimissioni del Presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi

1998 – Alfredo Ormando si dà fuoco a Roma

1999 – Michael Jordan dei Chicago Bulls annuncia il suo secondo ritiro dalla pallacanestro

2001 – Un terremoto di magnitudo 7,6 della scala Richter colpisce El Salvador. 944 morti

Nel bresciano viene scoperto il primo caso di “mucca pazza” in Italia

2003 – Viene scoperta la nana bruna BA

2012 – La nave da crociera Costa Concordia urta degli scogli a 500 metri dal porto dell’Isola del Giglio, provocando una falla di 70 metri nello scafo e causando 32 morti, 80 feriti e 2 dispersi, e la conseguente evacuazione totale delle 4229 persone a bordo della nave tra equipaggio e passeggeri

2018 – Falso allarme missilistico alle Hawaii

2019 – Viene pugnalato il sindaco di Danzica Paweł Adamowicz che morirà il giorno seguente per le ferite riportate

Feste e ricorrenze

Internazionali:

Giornata mondiale per il dialogo tra religioni e omosessualità

Nazionali:

Togo – Festa della Liberazione

Santi di oggi

Battesimo di Gesù

Sant’Ilario di Poitiers, vescovo e dottore della Chiesa

Sant’Agrizio di Treviri, vescovo

San Bernone di Cluny, abate fondatore di Cluny

Santi Domenico e Giuseppe Pham Trong Kham e Luca Thin, martiri

Sant’Eliano, monaco

Sant’Erbin, re di Cornovaglia

Santi Ermilio e Stratonico, martiri

San George Fox, fondatore dei quaccheri (Chiesa anglicana)

Santa Glafira, vergine

San Godone, abate

San Goffredo di Cappenberg, monaco

Santi Gumesindo e Servidio, martiri

Santa Ivetta di Huy (Iutta), vedova

San Leonzio di Cesarea di Cappadocia, vescovo

San Mungo di Glasgow (o Kentingern o Chentingerno), vescovo di Glasgow e abate

San Pietro di Capitolias, martire

San Remigio di Reims, vescovo

San Vivenzio di Blera, vescovo

Beato Amedeo di Clermont, monaco

Beato Emilio Szramek, sacerdote e martire

Beato Francesco Maria Greco, sacerdote e cofondatore delle Piccole operaie dei Sacri Cuori

Beata María Francisca Espejo y Martos (Francesca dell’Incarnazione), vergine e martire

Beato Matteo de Lana, mercedario

Beata Veronica Negroni da Binasco, vergine

Beata Vittoria Valverde Gonzalez, vergine e martire

Nati oggi 13 gennaio

Stefania Belmondo (1969) – Atleta italiana di sci di fondo

Orlando Bloom (1977) – Attore inglese

Paul K. Feyerabend (1924) – Filosofo della scienza austriaco

Martina Hamdy (1994) – Modella e personaggio televisivo italiano

Jay McInerney (1955) – Scrittore statunitense

Marco Pantani (1970) – Atleta italiano di ciclismo

Eleonora Pimentel Fonseca (1752) – Patriota e politica italiana

Morti oggi 13 gennaio

Wyatt Earp (1929) – Sceriffo e celebre personaggio del Far West

James Joyce (1941) – Scrittore irlandese