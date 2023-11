Accadde oggi: 11 novembre, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

11 Novembre 2023

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

1190 – A Messina i re Tancredi di Sicilia e Riccardo I d’Inghilterra firmano un trattato con il quale il secondo si impegna, fino al termine del suo soggiorno sull’isola ed in cambio di una notevole somma di denaro, ad aiutare il Regno di Sicilia in caso di aggressione ai propri danni

1417 – Il Concilio di Costanza elegge Papa Martino V.

1620 – In quella che oggi è Provincetown Harbor vicino a Capo Cod, viene firmato il Patto della Mayflower, a bordo della Mayflower, che stabilisce le leggi fondamentali della Colonia di Plymouth.

1675Gottfried Leibniz utilizza per la prima volta il calcolo integrale trovando l’area di una funzione y=f(x).

Guru Gobind Singh diventa il decimo Guru dei Sikh.

1831 – A Jerusalem (Virginia), Nat Turner viene impiccato dopo aver incitato una violenta rivolta di schiavi.

1864 – Guerra di secessione americana: La marcia verso il mare di Sherman – Il generale unionista William Tecumseh Sherman inizia a bruciare Atlanta (Georgia) in preparazione per la sua marcia verso sud.

1887 – A Chicago vengono impiccati ingiustamente cinque esponenti anarchici in piazza Haymarket, ritenuti responsabili della morte di alcuni poliziotti durante uno sciopero di lavoratori. Furono definiti in seguito I martiri di Chicago.

1889 – Washington diventa il 42º stato degli USA.

1918 – Conclusione della Prima guerra mondiale alle ore 11, con la firma dell’armistizio da parte della Germania in un vagone ferroviario nei pressi di Compiègne in Francia.

L’imperatore Carlo I d’Austria rifiuta di abdicare.

La Polonia torna ad essere una nazione.

1921 – La Tomba del milite ignoto statunitense viene inaugurata dal presidente statunitense Warren Gamaliel Harding al Cimitero nazionale di Arlington.

1930 – Il brevetto US1781541 viene riconosciuto ad Albert Einstein e Leó Szilárd per la loro invenzione del refrigeratore Einstein.

1938 – USA: God Bless America viene eseguito per la prima volta.

1940 – L’incrociatore tedesco Atlantis cattura della posta britannica top secret e la invia in Giappone.

Seconda guerra mondiale: Battaglia di Taranto – La Royal Navy lancia il primo attacco da portaerei della storia sulla flotta della Regia Marina a Taranto.

1961 – A Kindu, nell’ex Congo belga sono trucidati 13 aviatori italiani facenti parte del contingente dell’ONU inviato a ristabilire l’ordine nel paese (vedi Eccidio di Kindu).

1965 – La Rhodesia (l’odierno Zimbabwe) viene dichiarata indipendente dal regime della minoranza bianca guidato da Ian Smith.

1966 – La NASA lancia la navetta Gemini 12 con a bordo gli astronauti James Lovell e Edwin Aldrin.

1967 – Guerra del Vietnam: In una cerimonia propagandistica a Phnom Penh, in Cambogia, tre prigionieri di guerra statunitensi vengono liberati dai Viet Cong e consegnati all’attivista anti-guerra Tom Hayden.

1968 – Guerra del Vietnam: inizia l’operazione Commando Hunt.

La seconda repubblica viene dichiarata nelle Maldive.

1972 – Guerra del Vietnam: Vietnamizzazione – L’Esercito statunitense cede il controllo della base di Long Binh al Vietnam del Sud.

1974 – Si esibisce per l’ultima volta nella sua carriera il soprano Maria Callas.

1975 – L’Angola ottiene l’indipendenza dal Portogallo.

1989 – Viene fondata l’Iniziativa Quadrilaterale.

1992 – La Chiesa d’Inghilterra vota per permettere alle donne di diventare sacerdoti.

2000 – Disastro al Kitzsteinhorn in Austria.

Feste e ricorrenze

Nazionali:

Angola – festa nazionale (si ricorda l’indipendenza dal Portogallo del 1975)

Belgio – festa nazionale (si ricorda l’armistizio del 1918)

Francia – festa nazionale (si ricorda l’armistizio del 1918)

Lettonia – Lāčplēša Diena

Polonia – festa nazionale (si ricorda l’indipendenza e la liberazione di Varsavia nel 1918)

Stati Uniti – Giornata dei veterani (Remembrance Day)

Santi di oggi 11 novembre

San Martino di Tours, vescovo

San Bartolomeo il Giovane, monaco

San Bertuino di Malonne, vescovo

San Giovanni l’Elemosiniere, vescovo, patriarca di Alessandria d’Egitto

Santa Marina di Omura, vergine e martire

San Mena d’Egitto, eremita

San Menna del Sannio, eremita

San Teodoro Studita, abate

San Verano di Vence, vescovo

Beata Alice Kotowska (Maria Jadwiga), vergine e martire

Beata Vincenza Maria Poloni, religiosa

Beato Eugenio Bossilkov, martire

Nati oggi 11 novembre

Sergio Anselmi (1924) – Scrittore e storico italiano

Carlo IV di Spagna (1748) – Monarca spagnolo

Leonardo DiCaprio (1974) – Attore statunitense

Fedor Dostoevskij (1821) – Scrittore russo

Raphael Gualazzi (1981) – Musicista jazz italiano

Alessia Marcuzzi (1972) – Presentatrice TV e attrice italiana

Demi Moore (1962) – Attrice statunitense

George Patton (1885) – Generale statunitense

Re Vittorio Emanuele III (1869) – Sovrano italiano

Lalla Romano (1906) – Scrittrice, poetessa, giornalista ed aforista italiana

Nina Senicar (1985) – Modella serba

Kurt Vonnegut (1922) – Scrittore di fantascienza statunitense

Luca Zingaretti (1961) – Attore italiano

Morti oggi 11 novembre

Yasser Arafat (2004) – Leader politico palestinese

Dino De Laurentis (2010) – Produttore cinematografico italiano

Soren Kierkegaard (1855) – Filosofo danese

Wanda Osiris (1994) – Attrice, cantante e soubrette italiana