Accadde oggi: 6 novembre, almanacco del giorno

6 Novembre 2023 - 01.54

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

1153 – Trattato di Wallingford, fine della lotta di successione al trono inglese che aveva visto contrapposti per quasi vent’anni Matilda, figlia di Enrico I d’Inghilterra ed il cugino di lei Stefano di Blois. Stefano riconosce come suo figlio adottivo ed erede Enrico, figlio di Matilda e di Goffredo il Bello detto Plantageneto

1528 – Il conquistador spagnolo Álvar Núñez Cabeza de Vaca, dopo un naufragio, diventa il primo europeo noto ad aver messo piede in Texas

1617 – Viene firmato il Trattato di Madrid, che pone termine alla Guerra di Gradisca tra la Repubblica di Venezia e l’impero Asburgico

1659 – Italia: Terremoto della Calabria del 1659

1789 – Papa Pio VI nomina Padre John Carroll come primo vescovo cattolico degli Stati Uniti

1844 – A San Cristóbal, nella Repubblica Dominicana viene firmata la prima costituzione

1869 – A New Brunswick (New Jersey), si disputa la prima partita ufficiale di Football americano tra college

1881 – Nasce l’Accademia Navale di Livorno

1888 – Il presidente uscente democratico Grover Cleveland vince il voto popolare, ma perde nei Collegi Elettorali, a favore dello sfidante repubblicano Benjamin Harrison

1892 – Italia: si svolgono le Elezioni politiche generali per la 18ª legislatura del Regno d’Italia

1900 – Il presidente uscente repubblicano William McKinley viene rieletto dopo aver sconfitto lo sfidante democratico William Jennings Bryan

1904 – Italia: si svolgono le Elezioni politiche generali per la 22ª legislatura

1913 – Mohandas Gandhi viene arrestato mentre guida una marcia di minatori indiani in Sudafrica

1917 – Prima guerra mondiale: finisce la Terza battaglia di Ypres: dopo tre mesi di combattimenti selvaggi, le truppe canadesi prendono Ypres, in Belgio

1918 – Viene proclamata la Seconda Repubblica di Polonia

1928 – Gli svedesi danno il via alla tradizione di mangiare i “pasticcini di re Gustavo Adolfo”, per commemorare il Re

Il repubblicano Herbert Hoover vince con un ampio margine le presidenziali statunitensi, battendo il democratico Alfred Emanuel Smith

Grande eruzione dell’Etna: distrutta completamente Mascali

1935 – Davanti alla sezione newyorchese dell’Institute of Radio Engineers, Edwin Armstrong presenta il suo lavoro “A Method of Reducing Disturbances in Radio Signaling by a System of Frequency Modulation” (“Un sistema per ridurre i disturbi nei segnali radio utilizzando un sistema di modulazione di frequenza)

1941 – Seconda guerra mondiale: il leader sovietico Josif Stalin fa un discorso alla nazione per la seconda volta in tre decenni di governo. Dichiara che, anche se 350.000 soldati sovietici sono stati uccisi fino a quel momento dai tedeschi, questi ultimi hanno perso 4.500.000 soldati (notizia falsa) e che la vittoria è vicina

1942 – Seconda guerra mondiale: i resti della Divisione Folgore, in ritirata da El Alamein, si arrendono agli inglesi dopo aver distrutto le proprie armi rese inutili dall’esaurimento delle munizioni

1956 – Il presidente uscente repubblicano Dwight D. Eisenhower viene rieletto sconfiggendo lo sfidante democratico Adlai E. Stevenson, in una riedizione delle elezioni di quattro anni prima

1957 – Félix Gaillard diventa Primo Ministro di Francia

1962 – Apartheid: l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la risoluzione 1761 che condanna le politiche razziste di apartheid del Sudafrica, e chiede a tutti i membri dell’ONU di interrompere le relazioni diplomatiche ed economiche con la nazione

1963 – Guerra del Vietnam: a seguito del colpo di Stato del 1º novembre e all’assassinio del Presidente Ngô Đình Diệm, il leader golpista generale Dương Văn Minh prende la guida del Vietnam del Sud

1965 – Inizio dei Freedom Flights: Cuba e gli Stati Uniti concordano formalmente per dare il via ad un ponte aereo per i cubani che vogliono andare negli USA (per il 1971 250.000 si avvalgono di questo programma)

1971 – L’Atomic Energy Commission (AEC) testa la più grande esplosione sotterranea di una bomba all’idrogeno statunitense, nome in codice Cannikin, sull’isola Amchitka nelle Aleutine

1975 – Inizia la Marcia Verde: 300.000 marocchini disarmati convergono sulla città meridionale di Tarfaya in attesa di un segnale del re Hassan II del Marocco per sconfinare nel Sahara Occidentale

1985 – In Colombia, la guerriglia di sinistra del Movimento 19 aprile, prende il controllo del Palazzo di Giustizia di Bogotà, uccidendo complessivamente 115 persone, 11 delle quali sono giudici della corte suprema

1991 – In Russia, a Mosca una folla di persone si riunisce in piazza Lubjanka, sede del KGB, e distrugge la statua del fondatore del servizio segreto

1994 – Ad Asti e provincia, ad Alessandria e provincia, ad Alba e in una parte della provincia di Cuneo esonda il fiume Tanaro, che allaga gran parte del loro territorio, causando oltre 70 vittime ed enormi danni

1999 – Gli australiani votano per mantenere la regina britannica come loro capo di Stato

2005 – La capitale della Birmania viene stata spostata da Yangon a Pyinmana, dal 27 marzo 2006 ufficialmente rinominata Naypyidaw (sede dei re)

2012 – Il presidente uscente democratico Barack Obama vince le elezioni presidenziali sconfiggendo Mitt Romney

2018 – Un cavallo impazzito finisce la propria corsa nella maniera peggiore, presso Ponticelli, dove ora è stato eretto in sua memoria il “Dead horse memorial ponticello

Feste e ricorrenze

Nazionali:

Marocco – Anniversario della Marcia verde

Repubblica Dominicana – Giorno della costituzione

Svezia – Morte di re Gustavo II Adolfo di Svezia

Ungheria – Celebrazione della Rivoluzione del 1956

Santi di oggi 6 novembre

Santa Beatrice di Olive, monaca cistercense

Santi Callinico di Gerusalemme e compagni, martiri

San Demetrio di Cipro, vescovo

Sant’Emiliano d’Irlanda, vescovo

San Felice di Genova, vescovo

San Felice di Toniza, martire

Sant’Iltud, abate e fondatore

San Leonardo di Noblac, eremita

San Melanio, vescovo

San Paolo Patriarca di Costantinopoli, martire

San Protasio di Losanna, vescovo

San Severo di Barcellona, vescovo

Santo Stefano di Apt, vescovo

San Teobaldo di Dorat, sacerdote

San Valentino di Genova, vescovo

San Vinnoco, abate

Beati 498 martiri spagnoli

Beato Bernardo de Apiano, mercedario

Beato Emanuele della Sacra Famiglia (Manuel Sanz Domínguez), monaco, martire, fondatore dell’Ordine di San Gerolamo

Beato Garcia Darlet, mercedario

Beati Martiri spagnoli vincenziani

Beato Pietro Amelio, mercedario

Beato Tommaso Jihyoe di Sant’Agostino, sacerdote agostiniano, martire

Nati oggi 6 novembre

Armand Fallières (1841) – 9° Presidente della Repubblica francese

Giuliano L’Apostata (331) – Imperatore e filosofo romano

Ethan Hawke (1970) – Attore statunitense

Cesare Lombroso (1835) – Scienziato italiano

Mango (1954) – Cantautore italiano

Robert Musil (1880) – Scrittore e drammaturgo austriaco

Rebecca Romijn (1972) – Modella ed attrice statunitense

Antoine-Joseph Adolphe Sax (1814) – Musicista belga, inventore del Sax

Solimano Il Magnifico (1494) – Sultano turco

Emma Stone (1988) – Attrice statunitense

Conchita Wurst (1988) – Cantante austriaca

Morti oggi 6 novembre

Enzo Biagi (2007) – Giornalista italiano

Carlo X di Francia (1836) – Monarca francese

Butch Cassidy (1908) – Famigerato bandito statunitense

Caterina II di Russia (1796) – Imperatrice russa

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1893) – Compositore russo