Accadde oggi: 10 agosto, almanacco del giorno

10 Agosto 2023 - 09.57

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

612 a.C. – Uccisione di Sinsharishkun, re dell’Impero Assiro. Distruzione di Ninive

480 a.C. – Morte del re spartano Leonida nella Battaglia delle Termopili

258 – San Lorenzo, uno dei sette diaconi di Roma, viene martirizzato (secondo la tradizione) sulla graticola

955 – Battaglia di Lechfeld: Ottone I di Sassonia sconfigge i Magiari, ponendo fine ai 50 anni della loro invasione ad ovest

1258 – Incoronazione di Manfredi di Sicilia nella cattedrale di Palermo

1487 – Battaglia di Calliano: le truppe del Principato vescovile di Trento e quelle della Contea del Tirolo sconfiggono i veneziani guidati da Roberto Sanseverino d’Aragona

1492 – Alessandro VI viene eletto Papa

1500 – La nave dell’esploratore Diogo Dias scopre il Madagascar

1519 – Le cinque navi di Ferdinando Magellano salpano da Siviglia per circumnavigare il globo

1620 – conclusione della pace ad Angers tra il re di Francia Luigi XIII e i ribelli guidati dal duca di Empernon, argomento di un famoso quadro di Pieter Paul Rubens

1625 – i “cavallieri polacchi” (provenienti dall’assedio di Verrua) saccheggiano e incendiano Lauriano e la sua Parrocchiale

1678 – Viene firmata la Pace di Nimega che sancisce la fine della Guerra d’Olanda

1680 – La Rivolta dei Pueblo inizia in Nuovo Messico

1792 – Rivoluzione francese: assalto al Palazzo delle Tuileries. Sotto gli occhi di Napoleone Bonaparte Luigi XVI di Francia viene arrestato e imprigionato

1809 – L’Ecuador dichiara l’indipendenza dalla Spagna

1821 – Il Missouri diventa il 24º stato degli USA

1846 – Lo Smithsonian ottiene uno statuto dal Congresso degli Stati Uniti, dopo che lo scienziato Joseph Smithson versa 500.000 dollari a tale scopo

1849 – Il garibaldino Angelo Brunetti, detto “Ciceruacchio”, viene fucilato dagli austriaci a Bocche di Po, assieme ai figli Lorenzo e Luigi

1860 – A Bronte, Nino Bixio fa fucilare 5 presunti responsabili degli scontri tra le opposte fazioni della popolazione, insorta in seguito all’arrivo in Sicilia della spedizione dei Mille: è la cosiddetta strage di Bronte

1861 – Il bandito Pietrasecca, componente della banda Gerolami, viene fucilato a Pereto dal maggiore Besozzi dell’Arma dei Carabinieri

Guerra di secessione americana: Battaglia di Wilson’s Creek – La guerra entra in Missouri quando truppe confederate sconfiggono le forze dell’Unione nella parte sudoccidentale dello Stato

1863 – Il papa Pio IX pubblica la Lettera Enciclica Quanto conficiamur, sulla lotta alla Chiesa nel tempo moderno, sui mali del tempo moderno, sulla opportunità di ribadire le condanne precedenti, sulla impossibilità di salvezza per i cattolici che vivono lontani dalla vera fede e dall’unità cattolica, sulla necessità che i figli della Chiesa aiutino e non siano nemici di coloro che stanno fuori dalla Chiesa, sull’errore dell’egoismo moderno, sugli attacchi di certi ecclesiastici contro la Santa Sede, sulla condanna di Società, del tutto condannabili, che vanno sotto il nome di Clerico-liberali, di Mutuo Soccorso, di Emancipatrice del Clero Italiano (così comunemente chiamate) e altre ancora

1867 – Viene ucciso a fucilate, di ritorno dalla fiera di Gatteo, Ruggero Pascoli padre del poeta Giovanni Pascoli. L’evento verrà rievocato nel 1896 dalla celebre poesia X agosto, inclusa nella raccolta Myricae.

1893 – Ad Augusta, Rudolf Diesel fa funzionare il suo primo modello. Per questo motivo il 10 agosto è la Giornata internazionale del biodiesel

La Banca d’Italia viene costituita, tramite la fusione di quattro banche: la Banca Nazionale del Regno, la Banca Nazionale Toscana, la Banca Toscana di Credito e dalla liquidazione della Banca Romana

Con il Regio Decreto 10 agosto 1893, n°490, l’Italia adotta il sistema di determinazione del tempo legato ai fusi orari. Come meridiano di riferimento è scelto il 15º meridiano Est, che viene denominato meridiano Termoli-Etna. Da allora l’Ora di Termoli è quella del Tempo Medio dell’Europa Centrale e regola il Tempo Medio Ufficiale d’Italia. La norma entra in vigore il 31 ottobre

Il terremoto del Gargano provoca 4 morti e gravi danni materiali a Mattinata, in Puglia

1903 – Un disastroso incendio uccide 84 persone alla stazione Couronnes, sulla metropolitana di Parigi

1906 – Papa Pio X con l’enciclica Gravissimo officii munere proibisce ogni collaborazione all’applicazione della nuova legge francese sulla separazione fra Stato e Chiesa

1907 – Giunge a Parigi, dopo 61 giorni di corsa a bordo di una delle prime automobili, la “Itala”, il principe Scipione Borghese, vincendo il Raid Pechino-Parigi, 14.000 km

1913 – Fine della seconda guerra balcanica: delegati di Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, e Grecia firmano il Trattato di Bucarest, ponendo fine alla guerra

1916 – Prima guerra mondiale: A Pola viene giustiziato dagli austriaci Nazario Sauro, medaglia d’oro al valor militare alla memoria. Si dice che prima di porgere il collo al boia gridò tre volte “Viva l’Italia Morte all’Austria”

1920 – Prima guerra mondiale: i rappresentanti del Sultano Ottomano Mehmed VI, firmano il Trattato di Sèvres, che divide l’Impero Ottomano tra gli Alleati

1944 – Seconda guerra mondiale: le forze americane sconfiggono le ultime truppe giapponesi su Guam

1944 – Seconda guerra mondiale: eccidio di 15 antifascisti a Piazzale Loreto, a Milano, ad opere di militi della Legione Autonoma Mobile Ettore Muti

1945 – Seconda guerra mondiale: il Giappone accetta i termini della resa incondizionata posti dalla Conferenza di Potsdam

1949 – Il presidente statunitense Harry S. Truman firma la National Security Bill, razionalizzando le agenzie di difesa del governo e sostituendo il National Military Establishment con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti

1964 – Il presidente del Senato Cesare Merzagora assume l’incarico di supplente del Presidente della Repubblica Italiana Antonio Segni, che il 7 agosto è stato colpito da una improvvisa e grave malattia; la supplenza si protrae fino al 28 dicembre 1964, quando viene eletto nuovo Presidente Giuseppe Saragat

1969 – Il giorno dopo l’omicidio di Sharon Tate e altre quattro persone, i membri della setta di Charles Manson uccidono Leno e Rosemary LaBianca

1974 – Il SIFAR, su ordine del Governo, avrebbe bruciato nell’inceneritore di Fiumicino alcuni fascicoli personali su aderenti alla P2. I fascicoli riguardavano 52 alti ufficiali dei carabinieri, 50 dell’esercito, 37 della Guardia della Finanza, 29 della marina, 11 questori, 5 prefetti, 70 imprenditori, 10 presidenti di banca, 3 ministri in carica, 2 ex ministri, il segretario di un partito di governo, 38 deputati, 14 magistrati

1977 – A Yonkers, negli Stati Uniti d’America, il ventiquattrenne impiegato delle poste David Berkowitz (il “Figlio di Sam”), viene arrestato per una serie di omicidi compiuti nell’area di New York nel corso dell’anno precedente

1988 – Internamento dei Nippo-Americani: Il presidente Ronald Reagan firma il Civil Liberties Act del 1988, concedendo 20.000 dollari di risarcimento ai Nippo-Americani che vennero internati o trasferiti negli USA durante la seconda guerra mondiale

1990 – La Sonda spaziale Magellano raggiunge Venere

1995 – Attentato di Oklahoma City: Timothy McVeigh e Terry Nicholsvengono indiziati per l’attentato. Michael Fortier si dichiara colpevole per rispettare un accordo ottenuto in cambio della sua testimonianza

2006 – Attentato sventato all’aeroporto Heathrow di Londra: 24 arresti, tutti estremisti islamici inglesi; tutti i voli da e per Londra cancellati per quel giorno; il livello di sicurezza nel Regno Unito raggiunge il livello critico

Feste e ricorrenze

Nazionali:

Ecuador – Festa per l’indipendenza

Italia – La notte del 10 agosto, tradizionalmente, si ritiene siano maggiormente visibili le stelle cadenti; il periodo è in realtà leggermente diverso e comunque più ampio. Questo fenomeno è legato alle Perseidi.

Santi di oggi 10 agosto

San Lorenzo, diacono e martire

San Besso, martire

San Blano, vescovo

Sant’Eric IV di Danimarca, re, martire

San Lorenzo da Frazzanò, monaco, santo e presbitero italiano

San Geraint II, re del Cornwall

Santi Ireneo e Aurelio, martiri venerati a Cutigliano

Santa Marfa di Suzdal, stolta in Cristo (Chiesa ortodossa russa)

Santi Martiri Alessandrini

Santa Plettrude

Beato Agostino Ota, martire del Giappone

Beato Arcangelo Piacentini da Calatafimi, sacerdote

Beato Edward Grzymala, sacerdote e martire

Beato Francesco Drzewiecki, sacerdote orionino, martire

Beato Sebastiano da Nancy, sacerdote e martire

Beati Giovanni Martorell Soria e Pietro Mesonero Rodriguez, martiri salesiani

Beato Giuseppe Toledo Pellicer, sacerdote e martire

Beato Lazzaro Tiersot, sacerdote certosino, martire

Beati Pietro Jo Suk e Teresa Kwon Cheon-rye, sposi e martiri

Nati oggi 10 agosto

Jorge Amado (1912)

Antonio Banderas (1960)

Pierre Bourdieu (1930)

Camillo Benso Conte di Cavour (1810)

Lorella Cuccarini (1965)

Javier Zanetti (1973)

Herbert Hoover (1874)

Leo Fender (1909)

Morti oggi 10 agosto

Nazario Sauro (1916)

Maurice Zundel (1975)

Joaquìn Sorolla (1923)