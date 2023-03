Chi è la principessa Vittoria Alliata che ha aderito al Movimento internazionale dei russofili

globalist Modifica articolo

16 Marzo 2023 - 16.34

Movimento internazionale dei russofili è stato promosso dall’oligarca ortodosso e sanzionato Konstantin Malofeev, ritenuto tra i finanziatori delle milizie filorusse in Donbass. Come primo atto c’è stato un evento organizzato da attivisti di estrema destra e svolto in pompa magna in una sala del Museo Statale Pushkin di Mosca. Un convegno dove c’erano politici marginali e teorici della cospirazione.

Salutati da Lavrov tra gli ospiti c’era il controverso attore americano Steven Seagal, il nipote di Charles de Gaulle, e una principessa e studiosa italiana che si era dedicata da giovane alle traduzioni di Tolkien e che sosteneva di temere che i “ragazzi europei siano incoraggiati a sposare le loro mucche”.

La principessa Vittoria Alliata di Villafranca, arruolata nel movimento dei russofiili, a Mosca a detto di aver lottato contro l’Opus Dei e la mafia, In un discorso ha affermato che la “russofobia” è stata creata per “nuove formule di colonizzazione” e l’ha collegata allo sbarco degli Stati Uniti in Sicilia durante la seconda guerra mondiale, che ha definito un pretesto per la diffusione dell’influenza di Washington. In altri termini sono stati gli americani a portare la mafia in Sicilia che secondo lei – contro ogni verità storica – prima non c’era.

La principessa Vittoria Alliata di Villafranca ha detto di essere andata alla conferenza in rappresentanza della Deutsch-Arabaische Gesellschaft (Associazione Araba Tedesca), di cui è presidente e ha aggiunto che stava sostenendo un “messaggio di pace”.

Alla domanda su come mai si trovasse in Russia per una conferenza di russofili, ha risposto che era in visita alla famiglia reale russa. “Sono una cugina dei Romanov”, ha detto, riferendosi ai discendenti dell’ultima famiglia reale dell’impero russo. “Li conosco molto bene, sono venuta al matrimonio… Quindi è un legame zarista”.

Vittoria Alliata ha detto di essere andata in Russia per dimostrare a Lavrov e agli oligarchi che “ci sono altre persone nel mondo che condividono la vostra opinione e il vostro punto di vista sul mondo”.

Alliata ha però evitato di esprimersi sul tema della guerra in Ucraina: “Non sono un’esperta in materia”. Infine: “Trovo Putin più simpatico di Biden, ma sono una grande amica della sorellastra di Obama”.