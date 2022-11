Bellezza: l'importanza di avere mani sempre curate

globalist Modifica articolo

24 Novembre 2022 - 09.39

Preroll

Le mani possono essere rivelatrici. Sono un modo per conoscere meglio gli altri e sono importanti nell’immagine che proiettiamo. Mani e unghie curate sono un vero piacere per gli occhi, ma richiedono una manicure accurata.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Cosa riflettono di noi

Middle placement Mobile

Le mani belle e ben curate sono magiche per il morale e per l’immagine che si dà agli altri.

Dynamic 1

Le mani, infatti, dicono molto. È in parte con loro che comunichiamo. Ecco perché spesso è una delle prime cose che gli altri guardano e analizzano. L’importanza che diamo alle nostre mani e alle nostre unghie rivela il nostro livello di attenzione ai dettagli.

Un semplice smalto per unghie che si stacca, a causa di un’applicazione del top coat non accurata, può impedirti di sentirti sicura durante una riunione o un appuntamento. Una bella manicure può fungere, dunque, da accessorio a tutti gli effetti.

Dynamic 2

Pulizia e idratazione

Innanzitutto, la pulizia è essenziale per ripristinare la bellezza delle mani. L’acqua, tuttavia, provoca secchezza. Dopo averle lavate, quindi, ricordiamo di asciugarle.

Dynamic 3

Proprio come il resto del corpo, le mani apprezzano essere strofinate ed esfoliate. Una volta liberata della sua pelle morta, la pelle delle tue mani rivelerà un’incredibile morbidezza. Per farlo, mescola in una ciotola, zucchero a velo e olio d’oliva, massaggia le mani delicatamente per uno o due minutie risciacqua con acqua pulita.

La manicure

Dynamic 4

La manicure comincia con la scelta della forma delle unghie adatta a te e che valorizzi le tue mani. Evita le unghie troppo corte o eccessivamente lunghe.

Le cuticole

Dynamic 5

Utilizzando un bastoncino imbevuto di olio, spingi delicatamente indietro le cuticole alla base dell’unghia, senza rimuoverle. Le cuticole hanno un’essenziale funzione protettiva per l’unghia, e non vanno mai tagliate.

Utilizzando una lima a 4 facce, leviga prima la superficie dell’unghia. Quindi lucidala e falla brillare con l’ultima superficie. Per evitare di indebolire o addirittura spaccare l’unghia, esegui i movimenti in una sola direzione.

Nutrizione

Massaggia l’unghia con qualche goccia di olio, insistendo sulla base, dove avviene la ricrescita. Quindi rimuovi l’olio in eccesso con un fazzoletto.

Lo smalto

Applica sempre una base, poi 2 o anche 3 mani di smalto colorato. È preferibile scegliere una marca attenta alla salute, come OPI: lo smalto avrà rispetto dell’unghia e non la indebolirà. Finisci con una mano di top coat. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, una vernice ben applicata protegge le unghie e può durare anche un mese.

i colori dell’eleganza

Lo smalto nude è il migliore per ingrandire le tue mani. L’eleganza unisce semplicità e raffinatezza. Pur rimanendo sobrio e delicato, questo tipo di smalto è il più lusinghiero . Anche il rosso e il nero sono classici, intramontabili e femminili. Il primo è il colore del glamour per eccellenza, il secondo si distingue per il potere e l’autorità che emana. E tu di che smalto sei?