Cos'è Mastodon? Il social network che sta togliendo migliaia di utenti a Twitter

18 Novembre 2022 - 12.48

Twitter è nella bufera, l’hashtag #RipTwitter sta spopolando dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk e le dimissioni in massa di molti dipendenti, a seguito dei ripetuti “inviti” a lavorare duro da parte del nuovo proprietario. Il patron di Tesla, che ha introdotto i profili a pagamento per chi vuole sfoggiare la spunta blu, quella che attesta la veridicità e l’ufficialità del profilo, sta riuscendo nell’impresa di far scappare migliaia e migliaia di utenti dalla piattaforma social.

In molti stanno migrando su Mastodon, una piattaforma simile a un social network distribuito, con la possibilità di pubblicare post come su Twitter, senza però essere controllato da una singola azienda o da un’unica persona. Un successo insperato per il creatore tedesco della piattaforma, Eugen Rochko, che ha visto arrivare oltre 250mila nuovi iscritti negli ultimi giorni.

Mastodon esiste dal 2016, ma prima del crollo di Twitter non era al centro dei pensieri dei milioni di utenti che ogni giorno usano i social network. L’interfaccia non è tra le più attraenti per chi non è un minimo interessato alla programmazione e il fatto stesso che spesso Mastodon venga identificato come una “federazione” fa capire il diverso concetto alla base di questo particolare social network. Ogni utente, infatti, può concorrere a modificare e migliorare l’intera piattaforma. Per questo si discosta, e di molto, dai social già esistenti e dalla loro costituzione “piramidale”.