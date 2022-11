Papa Francesco: "Bella la Chiesa formata dai volti dei migranti che trovano l'armonia"

globalist Modifica articolo

6 Novembre 2022 - 11.31

Preroll

Papa Francesco: parole che più chiare di così non possono essere dette: «Una Chiesa abitata da persone provenienti da molte parti del mondo, che si ritrovano insieme a confessare l’unica fede in Cristo. Monsignor Hinder, che ringrazio per il suo servizio e per le sue parole, ieri ha parlato di `un piccolo gregge composto da migranti´. È bello appartenere a una Chiesa formata da storie e volti diversi, che trovano armonia. E tale varietà – l’ho visto in questi giorni – è lo specchio di questo Paese, delle genti che lo popolano ma anche del paesaggio che lo caratterizza e che, pur dominato dal deserto, vanta una ricca e variegata presenza di piante e di esseri viventi».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Così Papa Francesco nel corso dell’incontro di preghiera con i Vescovi, i Sacerdoti, i Consacrati, i Seminaristi e gli Operatori Pastorali e le parole che ha pronunciato prima della recita dell’Angelus durante l’ultimo giorno di viaggio in Bahrein.