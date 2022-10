Instagram down, migliaia di segnalazioni: cosa sta accadendo ai social di Zuckerberg?

globalist Modifica articolo

31 Ottobre 2022 - 15.47

Instagram down: nelle ultime ore sono arrivate decine di migliaia di segnalazioni di utenti che hanno visto sospesi i propri account, senza alcuna motivazione apparente. Anche seguendo le istruzioni per riattivare il profilo, l’account resta sospeso.

L’ashtag #instagramdown è brevemente diventata il topic trend di twitter, il social sul quale si sono riversate le lamentele degli utenti, in molti casi disperati per la scomparsa del proprio profilo. In alcuni casi, dopo la riattivazione dell’utenza, in molti hanno riscontrato una perdita significativa nel numero dei follower.

Si attende la posizione ufficiale di Meta, il gruppo di Zuckerberg proprietario anche di Facebook e di Whatsapp, che la settimana scorsa ha avuto gli stessi problemi.

«Sappiamo che alcuni di voi stanno riscontrando problemi nell’accesso al proprio account Instagram. Stiamo lavorando al problema, ci scusiamo per l’inconveniente», ha specificato un portavoce della piattaforma social.