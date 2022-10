7 idee di regali solidali per il prossimo Natale

globalist Modifica articolo

27 Ottobre 2022 - 21.55

Si avvicina il Natale e come ogni anno una domanda torna ad assillarci: che cosa regalare? Le persone a cui vogliamo donare qualcosa sono davvero tante: moglie, marito, figli, mamma e papà, nonni. E poi non dimentichiamoci di zii e cugini, per non parlare di amici ed amiche: le persone a noi care che ci circondano non sono mai troppe, ma in questo caso come fare per riuscire ad accontentarle tutte?

Un piccolo suggerimento: quest’anno dimentichiamo il classico paio di guanti, la sciarpa o i soliti e ormai troppo gettonati maglioni con le renne. In questo articolo vi proponiamo qualche idea alternativa, al passo con i tempi e sicuramente molto gradita, che farà felice chi riceve il regalo ma non solo: donerà un sorriso anche a tante altre persone meno fortunate. Un esempio su tutti? Lo shop di prodotti solidali di Aid4mada vende idee regalo simpatiche e sempre attuali, per finanziare progetti di volontariato volti al sostentamento della popolazione più povera del Madagascar. Per chi non lo sapesse, attualmente l’isola africana è classificata come il Paese più povero sulla Terra, a causa di una prolungata siccità che influisce negativamente sulle condizioni di vita della maggior parte della popolazione: famiglie e bambini soprattutto.

Se per contribuire ad una grande cambiamento può bastare anche un solo acquisto, perché non provare? Ecco quindi una lista di 7 idee per regali solidali da considerare per il prossimo Natale:

Panettone e pandoro. Il Natale non è tale senza panettone e pandoro, classiche delizie della tradizione italiana. Regalando un pandoro o panettone solidale farete un gentile gesto d’omaggio a lo riceve e, al contempo, andrete a sostenere lo sviluppo di progetti di beneficienza nelle aree più svantaggiate del Madagascar. Quelli di Aid4mada sono panettoni solidali di altissima qualità, provenienti dalla pasticceria artigianale veneta Loison, disponibili in diversi gusti e varianti (cioccolato, amarena, classico, caramello): dei veri e propri panettoni gourmet, ideali per accontentare anche i palati più esigenti.

Vino solidale. A proposito di tradizione italiana, ecco un altro regalo che accontenterà tante persone. Il buon vino non manca mai sulla tavola da pranzo a Natale o Capodanno: regalando una bottiglia di vino solidale farete bella figura e darete supporto alle iniziative dell’associazione che opera in Madagascar. Bianco, rosso, dolce, frizzante, secco: cosa sceglierete per dare lustro alla tavola di chi vi vuole bene?

Borracce solidali. La crisi idrica è sempre più forte e in Africa la situazione è, soprattutto in Madagascar, ormai drammatica. Una borraccia termica diventa un regalo non solo utile alla causa, in quanto va a finanziare progetti volti a garantire l’accesso all’acqua potabile nell’isola africana, ma anche prezioso per chi lo riceve: potrà infatti portare sempre con sé acqua fresca senza consumare plastica. Con un solo acquisto si ottiene un triplo beneficio: verso chi lo riceve, verso un bambino malgascio e anche verso il pianeta!

Adozione a distanza: tra tutti, forse questo è uno dei “simboli rappresentativi” del regalo solidale. Il sostegno a distanza non passa mai di moda e dona grandi sentimenti di gioia e partecipazione in chi lo attua. Con una donazione di questo tipo porterete un cambiamento concreto e positivo nella vita di un bambino in termini di garanzia del cibo, acqua potabile, assistenza sanitaria ed istruzione. D’altro canto, regalando un’adozione a distanza alle persone a voi care, ad esempio ai vostri nonni, li aiuterete a sentirsi utili prendendosi cura di chi è meno fortunato. Se non ci avevi ancora pensato, questo Natale potrebbe essere l’occasione giusta!

Borse in tessuto. I regali che vi abbiamo appena elencato sono significativi e preziosi, ma c’è chi è sempre legato al prodotto bello da indossare. Ecco allora che si può optare per prodotti tanto solidali quanto fashion: come gli zainetti o le shopper in tessuto africano di Aid4mada, realizzati a mano dalle donne africane. Un regalo solidale coloratissimo che rievoca subito l’Africa, da sfoggiare in più occasioni.

Libri solidali. Non conosciamo molto dell’Africa, a parte quello che possiamo sentire dai telegiornali o leggere sui libri scolastici. Come vivono i bambini? Che animali ci sono? Quali sono le loro fiabe, tradizioni e culture? Online potrete trovare bellissimi libri solidali da leggere tutto d’un fiato, che vi trasporteranno direttamente nel cuore del vero Madagascar.

Bomboniere solidali. Infine ecco una classica idea, da sfruttare non solo a Natale ma anche in qualsiasi cerimonia speciale. Queste bomboniere sono pezzi unici, cuciti a mano e realizzati con stoffa originale africana. Possono inoltre essere personalizzate con un oggetto d’artigianato africano locale e contenere un vostro messaggio, diventando graziosi souvenir etnici che porteranno con sé il ricordo di un’occasione speciale.

Se vi abbiamo stuzzicato l’idea di optare ai prodotti solidali per il Natale 2022, salvatevi la lista tra i vostri preferiti ed iniziate già ad informarvi su quali regali acquistare nelle prossime settimane… con un ultimo ma sempre valido consiglio: quello di evitare di prendersi all’ultimo.