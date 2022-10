Chi è Eva Cantarella, la storica del diritto che ha coniugato l'Accademia con l'impegno civile

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022 - 23.09

Chi è Eva Cantarella la grande esperta del mondo antico e delle sue istituzioni che ha sempre coniugato gli studi e l’attività accademica con l’impegno civile e politico tanto di essere stata componente del comitato centrale del Pci quando il segretario era Achille Occhetto.

Eva Cantarella è una giurista e storica del diritto italiana Laureata in Giurisprudenza nel 1960 presso l’Università di Milano, ha concentrato i suoi studi sulla relazione tra il contesto economico-politico e i sistemi normativi del mondo antico. Docente di Istituzioni di diritto romano e di Diritto greco presso l’ateneo di Milano, tra i temi privilegiati dalle sue ricerche vi sono anche le discriminazioni di genere, e aspetti di vita privata e familiare dell’antichità quali i rapporti parentali, le relazioni amorose e i comportamenti sessuali. Instancabile indagatrice delle radici classiche della civiltà occidentale

Eva Cantarella si è occupata di discriminazioni di genere e di aspetti di vita privata e familiare dell’antichità (rapporti parentali, relazioni amorose, costumi sessuali). Ha scritto tantissimi saggi con i quali ha saputo mostrare Greci e i Romani non come popoli del passato ma come uomini e donne a noi vicini, con i quali – a distanza di oltre due millenni – condividiamo sogni, paure, speranze, aspettative, desideri.

La famosa storica ha pubblicato diversi saggi e pubblicazioni sul mondo greco e romano.

Un suo contributo autobiografico è stato oggetto della trasmissione televisiva Allo specchio. L’Italia è un Paese fondato sulle nonne trasmessa su Rai Storia e Rai 3.