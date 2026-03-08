8 marzo, le iniziative in tutta Italia

redazione Modifica articolo

8 Marzo 2026 - 19.58 Culture

ATF

di Lilia La Greca e Gemma Consolazio

Come ogni anno, l’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, una ricorrenza che nel tempo ha assunto significati diversi e che oggi appare spesso sospesa tra celebrazione simbolica e dimensione commerciale. Accanto al dibattito che la accompagna, la giornata continua tuttavia a offrire occasioni di riflessione e partecipazione, soprattutto attraverso iniziative culturali diffuse in tutta Italia.

Quest’anno musei, istituzioni e spazi espositivi propongono un ricco programma di attività: aperture straordinarie, visite guidate, mostre e incontri dedicati alla storia, al lavoro e alla rappresentazione delle donne nelle arti.

Tra le iniziative più diffuse a livello nazionale vi è quella promossa dal Ministero della Cultura, che prevede l’ingresso gratuito per tutte le donne nei musei e nei luoghi culturali statali, dai complessi museali ai parchi archeologici, dai castelli ai giardini storici, accompagnato spesso da eventi e percorsi tematici dedicati alla storia femminile. A Roma, ad esempio, il Parco archeologico del Colosseo apre gratuitamente le sue porte alle visitatrici che desiderano esplorare il sito e partecipare alle attività organizzate per l’occasione.

Anche Roma partecipa, quindi, alle celebrazioni con un programma diffuso di eventi culturali promosso da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. L’iniziativa, intitolata #8marzosempre, coinvolge musei civici, biblioteche, teatri e numerosi spazi della città con visite guidate tematiche dedicate alle figure femminili della storia e dell’arte, itinerari urbani e percorsi museali sulla presenza delle donne nelle diverse epoche storiche, oltre a proiezioni cinematografiche, incontri e dibattiti culturali sulla condizione femminile. Non mancano spettacoli, letture e concerti, insieme a visite gratuite in alcuni dei luoghi simbolo della capitale, come il Pantheon o Castel Sant’Angelo, con percorsi che raccontano il ruolo delle donne nella storia di Roma.

Numerose iniziative coinvolgono anche i principali istituti museali italiani. La Pinacoteca di Brera, ad esempio, propone visite guidate dedicate alla figura femminile nella storia dell’arte, analizzando sia la rappresentazione delle donne nelle opere della collezione sia il contributo delle artiste alla tradizione artistica europea. Anche le Gallerie degli Uffizi e Palazzo Pitti partecipano alle attività nazionali offrendo percorsi tematici che esplorano la presenza e la rappresentazione delle donne nella pittura e nella scultura, con particolare attenzione alle protagoniste dell’arte rinascimentale. A Genova, invece, i musei nazionali organizzano visite guidate dedicate al ruolo delle donne nella cultura europea, mettendo in luce la loro presenza nei contesti artistici e sociali dal Medioevo all’età moderna.

Alle iniziative museali si affiancano anche importanti progetti editoriali e divulgativi. L’Enciclopedia Treccani ha presentato il 5 marzo 2026 il Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia, un’opera in tre volumi che supera le 2.500 pagine e raccoglie 650 profili di donne che hanno lasciato un segno nella storia del Paese nei campi della cultura, della scienza, dell’arte, della politica e dello sport, dal Settecento ai giorni nostri. Dalle figure più note, come Rita Levi-Montalcini, a molte protagoniste meno conosciute, il dizionario restituisce un ampio mosaico di storie, competenze e responsabilità che hanno contribuito alla modernizzazione dell’Italia.

In occasione dell’uscita dell’opera, l’Istituto della Enciclopedia Italiana ha inoltre lanciato il podcast “Effetto Matilda”, realizzato da Edulia dal Sapere Treccani e disponibile dall’8 marzo sulle principali piattaforme di streaming audio. Il progetto, articolato in dieci episodi a cadenza settimanale, propone approfondimenti su alcune delle figure femminili presenti nei volumi Treccani.

Le numerose iniziative legate alla Giornata internazionale della donna dimostrano come l’8 marzo possa rappresentare non solo un momento simbolico di celebrazione, ma anche un’importante occasione di accesso alla cultura e di riflessione pubblica sui diritti e sul ruolo delle donne nella società. Attraverso mostre, incontri e progetti editoriali, i luoghi della cultura contribuiscono infatti a valorizzare la memoria delle esperienze femminili e a promuovere un dibattito contemporaneo su temi centrali come l’uguaglianza di genere, la storia delle lotte femminili e il contrasto alla violenza di genere.