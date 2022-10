Siti scommesse online ad agosto +33,5% rispetto al 2021

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 00.21

Preroll

Il comparto del gioco continua a crescere, sia online che offline. Ecco gli ultimi dati sulle scommesse sportive.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il settore delle scommesse online è uno di quelli che fanno registrare costantemente trend positivi. Le scommesse effettuate sui siti di gioco legali infatti dimostrano come il settore non abbia smesso di interessare e coinvolgere gli appassionati di betting, anche dopo la fine dell’emergenza Covid e delle residue restrizioni ancora in atto.

Middle placement Mobile

Mese dopo mese, infatti i migliori siti di scommesse si portano a casa numeri in crescita, che contribuiscono a rendere il settore del gioco uno dei comparti economici in crescita e più promettenti. Tutti i dati si riferiscono esclusivamente al gioco legale e posto sotto il controllo dello Stato, e non tengono conto del prolifico mondo del gioco sommerso. Infatti i siti a cui facciamo riferimento sono esclusivamente online bookmaker con regolare licenza e sotto il controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ente che gestisce il settore del gioco italiano.

Dynamic 1

Lo stato di salute del gioco in Italia

Basta un’occhiata ai dati relativi ai volumi di spesa per confermare l’idea che il gaming online e anche quello offline godono di ottima salute. Per quanto riguarda il betting online nel mese di agosto la spesa è stata di 108 milioni di euro circa, con un incremento del 33,5% rispetto allo steso mese dell’anno precedente.

Dynamic 2

Il miglior sito scommesse in base alla quota di mercato al momento è Lottomatica, ora parte del gruppo GBO Italy, seguito da altri due nomi ben radicati nel panorama del gioco italiano: Sisal e Snai. Insieme questi tre operatori coprono ben oltre il 40% del mercato. Nella classifica dei siti con le migliori prestazioni nell’ultimo mese, seguono Bet365, Eurobet e Planetwin365.

Il gioco offline supera le aspettative

Dynamic 3

Le ottime performance del miglior sito scommesse online impallidiscono se confrontate con i dati della raccolta nelle agenzie fisiche. Nel mese di agosto, infatti, la spesa per le scommesse piazzate dal vivo nei punti vendita sul territorio è stata di 63,3 milioni di euro. Se la somma in sé non dà la misura del cambiamento, si pensi che è pari all’82,7% in più rispetto ad agosto 2021. Ovviamente su questo boom ha inciso la fine di tutte le restrizioni sul gioco dal vivo, che sembrano lontanissime, ma che erano ancora presenti un anno fa.

Il gioco in agenzia: la rinascita di un settore

Dynamic 4

Anche i dati relativi alle scommesse sportive in agenzia, relativi ai primi 8 mesi dell’anno sono confortanti. Infatti indicano chiaramente la rinascita di un settore messo in ginocchio dalla pandemia. Ricordiamo che le agenzie di scommesse sono state tra le prime attività a chiudere e le ultime a riaprire a emergenza finita.

Ebbene i numeri parlano chiaro: da gennaio ad agosto del 2022 la spesa in scommesse sportive presso le agenzie è stata di ben 549,4 milioni di euro. Tra le città in cui i giocatori hanno giocato di più c’è Napoli, seguita da Roma, Milano, Caserta e Torino. Quando si parla di spesa si intende il totale investito nel gioco al netto delle vincite, che nei primo otto mesi sono state pari a 2,1 miliardi di euro. Nell’ultimo mese, insieme le agenzie e i siti di gioco online hanno fatto registrare un incremento della spesa del 48%. Un settore che gode di ottima salute e che in questo ultimo anno ha superato le più rosee aspettative.

Dynamic 5

Qual è il miglior sito di scommesse online

Gli appassionati di betting che non hanno ancora avuto la possibilità di provare il gioco a distanza hanno ottime possibilità. Infatti in Italia il settore è ben regolamentato e gestito dall’ADM. In questo modo l’offerta di siti legali mette a disposizione dei giocatori centinaia di portali di gioco sicuro. Individuare il migliore sito scommesse non è semplice, ma un buon punto di partenza, oltre a valutare l’offerta delle varie piattaforme è quello di considerare le proprie preferenze ed esigenze di gioco.

In base agli sport preferiti, al tipo di scommesse che si desidera piazzare, alla propria propensione all’innovazione e anche considerando il proprio budget. si possono trovare online siti più o meno adatti. Anche le offerte di benvenuto per i nuovi giocatori e i bonus sulle scommesse possono essere determinanti nella scelta del proprio sito di riferimento. Raccomandiamo di scegliere il sito su cui scommettere con soldi veri, solo tra quelli con licenza, che promuovono modalità di gioco consapevoli, controllate, sicure e nel rispetto della legge.