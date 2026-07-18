Messi e Yamal, la foto che aveva già raccontato il futuro

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18 Luglio 2026 - 18.22 Culture

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Di Enea Russo

Ad alzare la Coppa del Mondo sarà una tra Argentina e Spagna, in una partita che va ben oltre il fattore campo, soprattutto per due protagonisti: Messi e Yamal. I due, infatti, si sono incontrati prima ancora che il fuoriclasse spagnolo avesse memoria. Era il 2007, Messi aveva ancora 20 anni e il Barcellona, insieme al suo sponsor UNICEF, decise di realizzare un progetto benefico nel quale i calciatori si sottoponevano a degli scatti fotografici insieme alle famiglie che si erano appoggiate proprio all’ente benefico. È qui che le due stelle si incontrano: la foto ritrae il capitano dell’Argentina insieme a un neonato Yamal mentre fa il bagno in una bacinella.

La foto, scattata 19 anni fa, era già diventata virale nel 2024, mentre la Spagna stava vincendo l’Europeo, dopo essere stata pubblicata su Instagram dal padre di Yamal. Quello scatto assume adesso un’importanza ancora maggiore, visto che i due si affronteranno nella finale del Mondiale. Qualunque sia il risultato, questo evento segnerà un vero e proprio cambio generazionale. Da una parte c’è Lionel Messi, 39 anni, il calciatore che ha scritto la storia di questo sport, un vero e proprio idolo non solo per l’Argentina, ma per tutti gli appassionati. Nonostante l’età, si giocherà la sua ultima Coppa del Mondo dopo aver incantato un’intera generazione.

Dall’altra parte c’è Lamine Yamal, attualmente il più giovane tra i futuri protagonisti del calcio che verrà, un calciatore della Generazione Z, cresciuto guardando veri e propri idoli come Cristiano Ronaldo, Neymar e lo stesso Messi. Tutti grandi campioni che, però, appartengono a un’era calcistica che sta finendo, lasciando spazio a una nuova generazione di calciatori, già nuovi idoli dei giovanissimi.

Questa finale del Mondiale si trasforma così in un vero e proprio passaggio di testimone, rappresentato da due talenti distanti nel tempo. L’argentino, durante la sua carriera, ha vinto tutto quello che poteva vincere mentre lo spagnolo, pur avendo vent’anni in meno, ha già mostrato un talento unico che potrebbe portarlo sul tetto del mondo.

Anche se le due stelle hanno molti punti in comune: entrambi sono cresciuti a Barcellona, hanno indossato la maglia numero 10, il loro piede dominante è il sinistro e la loro arma è un dribbling imprevedibile. E se Messi, con le sue giocate, è riuscito a riportare in campo le magie di Maradona, è possibile che anche Yamal, in futuro, riporti la qualità di Messi sui campi da calcio quando quest’ultimo avrà già appeso gli scarpini al chiodo.