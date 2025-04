Inter, Lazio, Fiorentina: chi accederà alle semifinali di Coppa?

redazione Modifica articolo

Culture

ATF

di Gabriele Bisconti

Ad un passo dalle semifinali è ancora tutto in bilico. Potremmo definire così la situazione delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee che, dopo aver disputato la scorsa settimana i match di andata valevoli per i quarti di finale, affronteranno nelle serate di mercoledì 16 e giovedì 17 aprile i rispettivi match di ritorno, che si preannunciano tutti molto “delicati”.

In Champions, l’Inter di Simone Inzaghi dovrà difendere con le unghie e con i denti il 2-1 ottenuto sul campo del Bayern Monaco la scorsa settimana, ma un solo goal di “scarto” non può di certo lasciare tranquilli i nerazzurri, visto che, al netto delle assenze di Jamal Musiala e Neuer, i teutonici restano fra le squadre più attrezzate per arrivare fino in fondo alla competizione e sollevare la Coppa dalla Grandi Orecchie. Sarà un mercoledì sera tutto da vivere allo stadio Giuseppe Meazza, con il match che sarà trasmesso in diretta alle ore 21 su Prime Video.

Restando nell’Europa che “conta”, è stato clamoroso il tonfo del Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti, dominato in lungo e in largo e sconfitto per 3 a 0 dall’Arsenal di Mikel Arteta, con i Gunners che hanno un piede e mezzo in semifinale. Quanto agli iberici una loro rimonta mercoledì sera sembra quasi impossibile, ma mai dare per morto il Real, soprattutto quando gioca al Santiago Bernabeu, dove le partite non “finiscono mai”.

Torniamo in Italia spostandoci in Europa League, dove la Lazio di Marco Baroni, sconfitta per 2 a 0 dai norvegesi del Bodo Glimt nel match di andata, è chiamata all’impresa, giovedì ore 21 allo stadio Olimpico (il match sarà in diretta su Sky), se vuole entrare nel “club” delle magnifiche quattro che si giocheranno la Coppa. I biancocelesti, apparsi a corto di energie in Norvegia dopo la vittoria ottenuta in campionato contro l’Atalanta lo scorso weekend, hanno tutte le carte in regola per battere il Bodo Glimt che, al netto di alcuni buoni giocatori, non ha di certo una rosa paragonabile a quella dei capitolini. Nulla è precluso per la squadra di Baroni, ma serve gettare il cuore oltre l’ostacolo per andare in semifinale e continuare a “cullare” il sogno Europa League.

Infine, la Fiorentina, giovedì alle ore 18:45 (il match sarà trasmesso su Sky) allo stadio Artemio Franchi, dovrà difendere il 2-1 ottenuto giovedì scorso sul campo del Celje, con la squadra slovena che non è apparsa un’avversaria così temibile per gli uomini di Palladino. Per i gigliati la strada verso quella che sarebbe la terza semifinale di Conference League consecutiva appare piuttosto tracciata, ma non devono commettere l’errore di sottovalutare il Celje che, è sì stato sconfitto all’andata, ma giovedì sera arriverà a Firenze con il coltello fra i denti, per tentare di ribaltare il risultato e centrare una semifinale che entrerebbe immediatamente negli annali del club.

Insomma, tutto è ancora in ballo per le compagini italiane, con la speranza che tutte e tre riescano ad accedere alle semifinali, per il bene di tutto il movimento sportivo nostrano.