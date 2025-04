Champions, Europa e Conference League: al via i quarti di finale

redazione Modifica articolo

7 Aprile 2025 - 10.55 Culture

ATF

di Gabriele Bisconti

Le notti di Coppa stanno per tornare. Infatti, nelle serate di martedì e giovedì si disputeranno i match di andata dei quarti di finale di Champions League, Europa League e Conference League, con l’attenzione che sarà tutta sulle tre squadre italiane, l’Inter, la Fiorentina e la Lazio, rimaste ancora in corsa per aggiudicarsi la vittoria finale.

I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, reduci da un pareggio sofferto e inaspettato ottenuto sull’ostico campo del Parma, nell’ultima giornata di campionato, martedì alle ore 21 (la partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky), all’Allianz Arena di Monaco, affronteranno i padroni di casa del Bayern, in un quarto di finale di Champions che promette equilibrio e spettacolo.

Il match contro i bavaresi rappresenta per l’Inter un vero crocevia della stagione, visto che la ‘Beneamata’ è ancora in corsa per vincere un trofeo su tutti i fronti (Serie A, Coppa Italia e Champions) e non vuole di certo farsi scappare l’occasione di continuare a coltivare il sogno di rimpinguare la sua bacheca personale con uno o più titoli.

Il Bayern, invece, che la scorsa estate ha deciso di puntare forte su Vincent Kompany in panchina, in vista del big match di martedì dovrà fare un po’ la conta degli infortunati. L’ultimo a finire in infermeria è stato l’enfant prodige Jamal Musiala, uscito zoppicante al 53 esimo minuto nel corso dell’ultima partita di campionato vinta per 3 a 1 sul campo dell’Augsburg, e quindi in forte dubbio per la partita contro gli uomini di Inzaghi.

Spostandoci in Europa League, giovedì alle ore 18:45 (in diretta su Sky) prenderà il via il match fra i norvegesi del Bodo Glimt e la Lazio di Marco Baroni, per una sfida che, almeno sulla carta, dovrebbe essere abbordabile per i biancocelesti.

La Lazio, dopo un periodo tra bassi e pochi alti, arriva a questo appuntamento con le pile ricaricate dall’exploit di ieri pomeriggio a Bergamo e ha tutti i mezzi per poter pensare di andare fino in fondo alla competizione. Per sognare in grande, però, deve recuperare al massimo il proprio bomber Valentin “Taty” Castellanos (autore di un inizio di stagione scoppiettante ma “spentosi” in zona goal nelle ultime settimane) e soprattutto confermare la ritrovata solidità difensiva del Gewiss Stadium che sembrava aver smarrito nelle ultime giornate di campionato (i 5 goal subiti dal Bologna qualche partita fa avevano evidenziato i limiti difensivi della retroguardia biancoceleste).

Per il Bodo Glimt, invece, che sta dominando senza tanti affanni il campionato norvegese, la partita contro la Lazio rappresenta un’occasione d’oro per confermare ancora il suo ruolo di “outsider” in questa stagione di Europa League, durante la quale ha trovato una serie di risultati utili consecutivi davvero invidiabile che l’ha portata a giocarsi questo quarto di finale.

Infine, sempre nella serata di giovedì, alle ore 21 (in diretta su Sky) toccherà alla Fiorentina di Raffaele Palladino scendere in campo, in trasferta, contro gli sloveni del Celje.

I Viola, che stanno vivendo un ottimo momento di forma in campionato (due vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate) vogliono provare a centrare la terza finale di Conference consecutiva, per riportare a Firenze un trofeo che da quelle parti manca da troppo tempo (24 anni per la precisione).

Il Celje, giunto ai quarti di finale dopo una partita “pazza” vinta ai danni del Borac, non sembra un ostacolo insormontabile per gli uomini di Palladino, ma i gigliati non devono compiere l’errore di sottovalutare l’avversario, perchè le “sorprese” sono sempre dietro l’angolo.

Insomma, ci attende una tre giorni di coppe europee ricca di sfide affascinanti, con la speranza di vedere match spettacolari e soprattutto massimo rispetto fra i giocatori in campo, per il bene di tutto lo sport.