Una fantastica Federica Brignone trionfa in Coppa del Mondo

23 Marzo 2025 - 21.37 Culture

di Gabriele Bisconti

Mancava solo l’aritmetica per poterlo dire ma adesso è ufficiale: Federica Brignone ha vinto sia la Coppa del Mondo Generale che quella di discesa libera 2025. Infatti, in seguito all’annullamento a causa del maltempo della gara di discesa libera prevista per la giornata di ieri sulla pista americana di Sun Valley, il distacco fra la sciatrice azzurra e la sua prima diretta inseguitrice, la campionessa svizzera Lara Gut-Behrami, non poteva più essere colmato con sole due gare ancora da disputare e il duplice trionfo è così diventato realtà.

Questo è solo il secondo trionfo in Coppa del Mondo per la Brignone che, reduce da una stagione 2024 con molti bassi, è riuscita a fare una stagione pressoché perfetta, costellata da numerosi successi (memorabili quelli al Sestriere poche settimane fa) e da un numero altissimo di podi: 16, lo stesso numero di due anni fa quando terminò in seconda posizione dietro a Lara Gut-Behrami.

Quest’anno, con la fortissima Shiffrin in crisi mentale e fisica, Federica Brignone è riuscita a gestire la pressione nei momenti clou (su tutti il difficile weekend di Crans Montana) e soprattutto si è “accontentata” di alcuni piazzamenti a punti senza prendersi rischi che avrebbero potuto farla cadere: una scelta non scontata nel mondo del professionismo.

Tuttavia, Brignone si è dovuta arrendere al sogno di fare tris e portarsi a casa anche la Coppa della specialità del Super-G, a causa della vittoria messa a segno dalla Gut-Behrami nella gara che si è disputata nel pomeriggio, cosa che ha permesso alla svizzera di scavalcare l’azzurra in classifica.

Nonostante questa “beffa” proprio all’ultima curva, Federica Brignone ha vissuto una delle sue migliori annate della carriera, e questo non può che essere un ottimo segnale in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del prossimo anno, nella quali l’Italia può e dovrà recitare un ruolo di protagonista senza se e senza ma.