La Lazio affonda contro il Bologna: le pagelle

globalist Modifica articolo

16 Marzo 2025 - 22.25

ATF

di Luca Cipriani

Provedel 5,5 : Il migliore in campo per la Lazio ed è tutto dire. Compie una bella parata su Orsolini che permette alla squadra biancoceleste di andare a riposo in svantaggio di un solo gol. Per il resto ogni tiro va in porta, ma francamente può farci ben poco.

Lazzari 4: Titolare a sorpresa, non sfrutta l’occasione. Un disastro con la palla tra i piedi, sbaglia passaggi, tempi di intervento e facili stop. Peggio in fase difensiva, dove é troppo leggero nel contrastare Miranda sul cross che sblocca la partita.

Gila 4: Oggi non giocava lui ma una sua brutta copia. Si fa infilare alle spalle da Odgaard sul gol dell’1-0 e perde palla malamente pressato da Pobega in occasione del poker bolognese. Malissimo.

Romagnoli 4,5: Probabilmente il meno peggio della difesa. Commette anche lui degli errori, specialmente nella marcatura su Castro in occasione del 4-0. Certo é che difendere in una condizione di stress costante non é facile.

Marusic 3,5: Finita la partita Baroni ha detto che non era al meglio dal punto di vista fisico. E si é visto. Protagonista in 3 dei 5 gol presi: si perde clamorosamente Orsolini nel gol del 2-0, nell’azione del 3-0 Ndoye sfonda dalla sua parte e nel 5-0 viene mangiato da Fabbian.

Guendouzi 5: Risucchiato nel calderone negativo biancoazzurro. Uno dei migliori nonostante il Bologna abbia dominato nella sua zona di campo.

Rovella 4,5: Al rientro dopo 2 partite delude. Tanto pressing, forse troppo, tant’è che spesso é il primo a rincorrere il portiere avversario lasciando delle voragini in mezzo al campo. Da capire se é una precisa richiesta del mister. Egoista a non servire Pedro a porta vuota quando solo davanti al portiere sbaglia.

Vecino 4: Il peggiore del centrocampo. Qualitativamente parlando sbaglia ogni passaggio, inghiottito dal feroce pressing del Bologna.

Isaksen 5,5: Non incide particolarmente durante la prima frazione di gioco. Sostituito nell’intervallo, non è in campo durante l’umiliazione del secondo tempo.

Zaccagni 5: Subisce anche oggi una quantità impressionante di falli, portando all’ammonizione di Freuler. In fase offensiva, tranne il palo, produce poco e niente. Anche se non é facile trovare spazi quando non c’è Nuno a sovrapporsi sulla fascia.

Dia 4,5: Troppo lontano dalla porta, impreciso e mollo. Non una buona prestazione la sua. Merito anche della difesa rossoblu sempre organizzata.

Dal 46’ Pedro 5: Non dá la scossa che serviva alla squadra.

Dal 62’ Noslin 5: Entra sul 3-0, non combina nulla.

Dal 62’ Tchaouna 5: Uguale a Noslin.

Dal 78’ Belahyane sv

Dal 83’ Ibrahimovic sv