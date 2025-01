Ultras della Lazio aggrediscono i tifosi della Real Sociedad: 3 accoltellati

globalist Modifica articolo

23 Gennaio 2025 - 10.28

ATF

Un gruppo di circa 70 tifosi della Real Sociedad è stato aggredito a Roma da circa 80 persone in un locale di via Leonina. Secondo gli investigatori, l’assalto sarebbe riconducibile alla tifoseria ultrà laziale, alla vigilia della partita prevista per questa sera allo stadio Olimpico.

Durante gli scontri, tre tifosi spagnoli sono stati accoltellati, uno dei quali in modo grave, sebbene non in pericolo di vita. Complessivamente, nove persone sono state trasportate in ospedale per ricevere cure mediche.

La polizia, che ha sequestrato parte del materiale usato nell’aggressione, sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.