Olimpiadi, l'Italvolley maschile è in semifinale dopo una pazzesca rimonta

5 Agosto 2024 - 17.52 Culture

ATF

di Gabriele Bisconti

Pazzesco risultato dell’Italvolley di Ferdinando De Giorgi, che con una rimonta incredibile si è andata a prendere la vittoria per 3-2 dopo aver perso i primi due set (20-25, 23-25, 27-25, 26-24, 17-15).

Il primo set, dopo un set point annullato, si è chiuso con errore in battuta di Lavia, il secondo con un mani out su attacco di Ishikawa. Con la partita da ricostruire, la titubanza a muro è stata punita e gli azzurri sono andati sotto 15-18.

De Giorgi ha predicato pazienza, palle alte sopra le mani del muro avversario e ricostruzione, così i campioni del mondo in carica sono tornati (faticosamente) sul 20-20 con un grandissimo lavoro di Balaso, che ha risposto alle prodezze del libero avversario con altrettante magie.

In seguito, sono arrivati tre match point per i nipponici, ma Giannelli e compagni li hanno annullati grazie anche ad un ace del capitano. Si è andati avanti punto a punto, fino a quando l’attacco di Lavia non ha sancito il 27-25.

Il Giappone, però, non è si lasciato disorientare dalla crescita dell’Italia, ma gli azzurri hanno sfruttato l’onda lunga dell’entusiasmo per il gioco ritrovato e hanno provato anche ad andare sul +4.

I giapponesi, però, sono riusciti a risalire (non senza affanno) fino a ritrovare il pari al 19-19.

Si è andati di nuovo ai vantaggi e, su un attacco dei nipponici, il muro a tre azzurro è riuscito a chiudere la porta e a rimandare ogni discorso al tiebreak.

Nel 5° set, lo spartito del match non è cambiato. Sempre avanti punto a punto fino ad arrivare al punteggio di 15-15. Battuta e punto messo a segno da Roberto Russo. Match point Italia, Michieletto ha battuto forte, il Giappone ha provato a costruire un’azione da destra ma a muro c’è stato ancora Russo che ha sbarrato la strada: palla che è caduta a terra e semifinale conquistata in maniera rocambolesca per gli azzurri.

La squadra di De Giorgi aspetta adesso di scoprire se affronterà la Francia o la Germania nella semifinale che si terrà mercoledì 7 agosto (orario da definire).