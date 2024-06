Domani da Firenze parte il Tour de France

redazione Modifica articolo

28 Giugno 2024 - 17.06 Culture

ATF

di Giannina Sani

Ormai ci siamo. Ieri sono state presentate le squadre mentre già da una settimana il centro di Firenze è tappezzato di giallo. I media di tutto il mondo si sono radunati nel capoluogo della Toscana e Le Cascine sono state invase dalla gigantesca carovana pubblicitaria e dai coloratissimi bus delle squadre. Un grande spazio dove da giorni si alternano musica e spettacoli. Lo sfondo della presentazione è stato, invece, Palazzo Vecchio. Sul palco sono salite le 22 formazioni che correranno la corsa per un totale di 176 atleti: lo show è stato trasmesso dalle televisioni di tutto il mondo.

La maglia gialla se la contenderanno i migliori corridori sulla piazza: dallo sloveno Tadej Pogačar, fresco vincitore del Giro d’Italia al danese Jonas Vingegaar che, dopo il grave infortunio, tornerà a correre un grande giro; dallo sloveno Primoz Roglic al belga Remco Evenepoel. La rosa dei favoriti comprende anche l’olandese Mathieu van der Poel, vincitore del Giro delle Fiandre e della Parigi-Roubaix.

Domani, sabato 29 giugno, ci sarà il via ufficiale: l’imponente serpentone partirà dal Villaggio alle Cascine intorno alle 12 e sfilerà per la città andando verso Piazza della Signoria, dove si fermerà per uno start istituzionale. Sarà probabilmente la nuova Sindaca ad alzare la bandierina del via ufficiale. I ciclisti proseguiranno passando poi da: Via Vacchereccia, Por Santa Maria, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti. Da li saliranno verso piazzale Michelangelo per poi scendere verso Gavinana e rendere così omaggio a Gino Bartali. A Bagno a Ripoli, in corrispondenza del Viola Park, ci sarà la vera partenza della prima tappa che giungerà a Rimini dopo 206 chilometri, attraversando sei Comuni della Città Metropolitana di Firenze (Pontassieve, Pelago, Rufina, Dicomano e San Godenzo oltre a Bagno a Ripoli) prima di scollinare in Romagna.

Dopo la prima frazione Firenze-Rimini di 206 km, i corridori partiranno da Cesenatico il 30 giugno ( omaggio a Pantani) e arriveranno a Bologna dopo 200 chilometri. La terza e ultima tappa italiana, è lunga 229 km e scatterà il 1° luglio da Piacenza per poi concludersi Torino ( omaggio a Coppi).

Dai giorni scorsi fino a domani, giorno della partenza, Piazza Santa Croce si trasformata in una sorta di Fan Park gratuito e aperto a tutti, bambini compresi. Il Nuovo Teatro dell’Opera è diventato il “Press center” dell’evento accogliendo gli inviti e fungendo da sala stampa. Non mancheranno iniziative per avvicinare i più piccoli alle due ruote.