Felipe Anderson saluta la Lazio, che gli dedica un commovente video: "Mi mancherete tutti"

24 Maggio 2024 - 16.57

Felipe Anderson è arrivato alla sua ultima ed emozionante partita con la maglia della Lazio. Domenica sera contro il Sassuolo, il brasiliano saluterà il pubblico biancoeste dopo otto stagioni, dal 2013 al 2024, con l’intermezzo della parentesi con la maglia del West Ham e del Porto.

Per l’occasione l’ex Santos ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club. «Quello che dico sempre, è che la Lazio è più di una squadra per me. Da quando sono arrivato a oggi ho vissuto un po’ di tutto: momenti bellissimi, incredibili e difficili. Poi, soprattutto, quando non giocavo e la Lazio mi ha ripreso dandomi tutta la fiducia come se non fossi mai andato via. Questa è una cosa che vale più del calcio, più di tutto».

«Questa scelta l’ho fatta col cuore insieme alla mia famiglia. È difficile dire addio, una parola che non voglio dire alla Lazio e alla sua gente perché li porterò sempre nel mio cuore. Mi mancherà, sì».

«Lascio una Lazio ambiziosa che ogni anno cresce sempre di più. Si vedeva la voglia in ogni allenamento e nelle nostre giornate insieme di voler vincere. Anche se quest’anno non è andato molto bene come lo scorso, c’è sempre la voglia di crescere e di competere ad alto livello. È cambiata tantissimo».