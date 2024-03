Lazio-Udinese, alle 20.45 l’ultimo posticipo della 28ª giornata di Serie A: ecco come vederlo in streaming gratis 

Powered by

11 Marzo 2024 - 11.48

Lazio-Udinese, questa sera alle 20.45 dallo Stadio Olimpico di Roma l’ultimo posticipo della 28ª giornata di Serie A. Il match sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn. La partita sarà visibile in streaming gratis su calcio.pm

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli; Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Martusciello (Sarri squalificato).

A disposizione: Sepe, Mandas, Casale, Ruggeri, Kamada, Isaksen, Castellanos, Fernandes, Pedro.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Ehizibue, Samardzic, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin; Lucca. Allenatore: Cioffi.

A disposizione: Silvestri, Padelli, Tikvic, Kristensen, Zemura, Zarraga, Pereyra, Success, Brenner, Davis.

Arbitro: Aureliano di Bologna. Assistenti: Imperiale-Cecconi. IV Uomo: Santoro. Var: Sozza. Ass. Var: Mazzoleni.