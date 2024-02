Torino-Lazio, alle 20.45 il recupero della 21^ giornata di Serie A: ecco dove vederlo in streaming gratis

globalist Modifica articolo

22 Febbraio 2024 - 15.22

Torino-Lazio, alle 20.45 torna il campionato con il recupero della 21ª giornata dallo stadio Olimpico di Torino. Il match sarà visibile in diretta in streaming su Dazn, Sky Sport Calcio (202), Now e l’app SkyGo. La partita sarà visibile anche in streaming gratis su calcio.pm

Le probabili formazioni di Torino-Lazio

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.

A disposizione: Gemello, Popa, Sazonov, Savva, llic, Tameze, Gineitis, Pellegri, Okereke, Kabic. Indisponibili: Buongiorno, Rodriguez, Schuurs, Vojvoda. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Sepe, Mandas, Casale, Pellegrini, Lazzari, Kamada, Ruggeri, Fernandes, Castellanos, Pedro. Indisponibili: Patric, Rovella, Vecino, Zaccagni. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pellegrini.

Arbitro: La Penna (Roma).

Assistenti: Scatragli e Bahri.

IV uomo: Prontera.

Var: Aureliano.

Avar: Sozza.