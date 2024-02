Milan-Rennes, alle 21 torna l’Europa League: ecco dove vederla in streaming gratis e le probabili formazioni

globalist Modifica articolo

15 Febbraio 2024 - 14.13

ATF

Milan-Rennes, alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano torna l’Europa League, con gli spareggi validi per gli ottavi di finale. La partita sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport ed in chiaro su TV8, e in streaming gratis sul sito di Tv.

Le probabili formazioni di Milan-Rennes

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Musah, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Sportiello, Nava, Nsiala, Thiaw, Bartesaghi, Adli, Terracciani, Bennacer, Eletu, Okafor, Jovic. Indisponibili: Kalulu, Pobega, Tomori, Calabria, Mirante, Chukwueze. Squalificati: nessuno. Diffidati: Tomori, Musah.

Rennes (4-4-2): Mandanda; G.Doué, Omari, Theate, Truffet, Borigeaud, Matusiwa, Santamaria, D.Doué; Kalimuendo, Terrier. Allenatore: Stephan.

A disposizione: Gallon, Lembet, Wooh, Belocian, Seidu, Cissé, Nagida, Blas, Gouiri, Salah, Lambourde, Yildirim. Indisponibili: Rieder, Le Fée. Squalificati: nessuno. Diffidati: Truffet, Wooh, Belocian, Blas, Bourigeaud.

Arbitro: Dabanovic (MNE).

Assistenti: Todorovic e Jovanovic (MNE).

IV uomo: Boskovic (MNE).

Var: Kajtazovic (SVN).

Avar: Borosak (SVN).