Milan-Cagliari, alle 21 torna la Coppa Italia: come vederla in streaming gratis e le probabili formazioni

2 Gennaio 2024 - 10.11

Milan-Cagliari, questa sera alle 21 dallo stadio Meazza torna la Coppa Italia, con gli ottavi di finale. Il match sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis sul sito di Mediaset.

Milan-Cagliari, probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Simic, Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traoré; Jovic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Kjaer, Nsiala, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Krunic, Zeroli, Pulisic, Giroud, Leao.

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Scuffet, Aresti, Azzi, Capradossi, Goldaniga, Zappa, Sulemana, Viola, Lapadula, Oristanio, Pereiro.

Arbitro: Prontera. Assistenti: Mondin-Margani. IV Uomo: Dionisi. Var: Gariglio. Avar: Mazzoleni.