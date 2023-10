Scommesse, arriva la prima 'sentenza': Fagioli patteggia, squalificato per 7 mesi

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2023 - 17.02

Preroll

Scommesse nel calcio, stagione finita per Nicolò Fagioli. Ma per lo juventino è un’ottima notizia. Il Procuratore Federale Chinè ha accettato il patteggiamento chiesto dai legali di Fagioli, che ora andrà incontro a uno stop di 7 mesi, oltre a 5 mesi di pene accessorie e un ruolo da testimonial per sensibilizzare i giovani sulla ludopatia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La Federcalcio, infatti, ha reso noto che «la procura federale ha raggiunto un accordo (ex articolo 126 CGS) con il calciatore Nicolò Fagioli a seguito del quale lo stesso verrà sanzionato con una squalifica di 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 12.500 euro, per la violazione dell’aricolo 24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da Figc, Uefa e Fifa.

Middle placement Mobile

«Riguardo le prescrizioni alternative, Fagioli dovrà partecipare a un piano terapeutico della durata minima di 6 mesi e ad un ciclo di almeno 10 incontri pubblici, da svolgersi nell’arco di 5 mesi, presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali, Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo, e comunque secondo le indicazioni e il programma proposti dalla Figc».

Dynamic 1

Il bianconero si era autodenunciato e, dopo il clamore suscitato dall’inchiesta sul suo conto, ha chiesto il patteggiamento al Procuratore Federale Chiné. Per questo la squalifica sarà molto inferiore rispetto agli standard per fatti del genere.